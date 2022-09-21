Карпин о недопуске России до Евро-2024:„Ожидали чего-то другого? Чего себя обманывать-то?“

При этом очевидно, что Россия также останется в стороне от финального турнира чемпионата Европы, который пройдет в Германии. Валерий Карпин, главный тренер сборной наших восточных соседей, признал, что в этом решении нет ничего удивительного. „Для меня решение УЕФА ничего не поменяло. Нам надо быть готовыми, даже если вернемся не скоро. Узнал новость? Начали названивать по 50 штук, зашел в интернет, узнал. А что нового? Ожидали чего-то другого? Надеялся и я тоже. Чего себя обманывать-то? Отстранение продолжается, никакой неожиданности“, – сказал главный тренер сборной России.“, — сказал Карпин.

Сборная России в нынешних обстоятельствах поддерживает форму, благодаря товарищеским играм. У сборной России запланирована игра с Боснией в ноябре, но из-за широко распространенного недовольства ее проведение вызывает большие сомнения. „Мы играем с теми, кто согласен. Еще никто не звонил и не связывался со мной по поводу игры с Боснией. Это забота Федерации Боснии и Герцеговины. Отказ от игры с нами, это конкретно позиция трех-пяти человек. Босния откажется? Значит, сыграем с теми, на кого давления не будет. Если бы вы жили в Европе, вы бы тоже так думали. Пропаганда повсюду“, Карпин, родившийся в Нарве, не мог понять, почему несколько топовых боснийских игроков не захотели с ними играть, и почему из-за этого разгорелся скандал.

Пока весь мир бойкотирует российских спортсменов, несколько азиатских стран продолжают соглашаться играть со сборной Россией. В сентябре сборная России встретится с Кыргызстаном, кроме того, очень велика вероятность того, что состоится товарищеский матч с Ираном.

В связи с этим у Карпина спросили, не стоит ли России вдруг подумать о переходе из Европейской футбольной ассоциации в Азиатскую футбольную ассоциацию „Переход в Азию? Смотря когда. Через полгода, наверное, нет. Через три, возможно, да. Я надеюсь на скорейшее разрешение ситуации. Надеюсь, в течение года“, - ответил он.