На Питерском шоссе столкнулись три автомобиля: один человек в больнице

В 13:41 произошла авария возле Коорти, 14 в Таллинне, где 47-летний мужчина на легковом автомобиле Seat Alhambra при совершении поворота налево наехал на передвигавшегося с помощью ролатора 86-летнего мужчину. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:07 произошла авария возле Ярвекюла теэ, 75 в Кохтла-Ярве, где 41-летняя женщина на легковом автомобиле Mitsubishi ASX наехала на 42-летнюю женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. Пострадавшую доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 21:16 возле Тулика, 54 в Таллинне 54-летний мужчина на легковом автомобиле Toyota Camry наехал на пешеходом переходе на 36-летнюю женщину, переходившую дорогу. Пешехода доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу. Точные обстоятельства аварии устанавливаются.

Сегодня в 00:58 произошла авария на перекрестке Петербургского и Тартуского шоссе, где при совершении поворота налево легковой автомобиль Renault Megane под управлением 19-летней женщины столкнулся с двумя ехавшим навстречу легковыми автомобилями Toyota Camry. За рулем одной Toyota находился 66-летний мужчина, за рулем второй - 51-летний мужчина. В результате столкновения управляемый 51-летним мужчиной автомобиль врезался в дорожный знак. Находившуюся в Renault в качестве пассажира 16-летнюю девушки доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

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