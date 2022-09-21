17-летний американец Росас стал самым юным бойцом в истории UFC

В ночь на 21 сентября 17-летний Росас (6-0) в рамках Dana White's Contender Series победил 25-летнего мексиканца Мандро Гутьерреса (7-2) единогласным решением судей. Ранее самым молодым бойцом UFC был Чейз Хупер, который дебютировал в промоушене в 2019 году в возрасте 19 лет, пишет Sport24.

„С самого рождения я знал, что это произойдет, поэтому никому не стоит удивляться. Я здесь новый король, я иду за поясом“, — сказал Росас после победы.

Примечательно, что до Гутьерреса ни у одного из соперников Росаса не было положительного рекорда.

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