Украинский футболист: все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее

„Моё мнение по поводу российского футбола и спорта — их нужно изолировать. Ни о каком спорте сейчас речь не идёт. Все наши игроки хотят, чтобы Россию наказали посильнее. Мы выступаем за то, чтобы их изолировали от всего мира. Мы будем рады, если их исключат из всех соревнований, не только футбольных“, — сказал Ярмоленко на пресс-конференции.