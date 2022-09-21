Кадыров заявил, что чеченские спецподразделения перешли „к новой тактике спецоперации“

„Все. Переходим к новой тактике спецоперации против укронацистов. Больше возиться с ними не собираемся… Противник уже скоро столкнется с тяжелейшими для себя последствиями нового плана возмездия. Все наши прежние действия им теперь покажутся детскими шалостями“, — написал глава Чечни в своем телеграм-канале.

Кадыров сообщил, что обсудил детали со спикером парламента Чечни Магомедом Даудовым, который возглавляет республиканский оперативный штаб по проведению „специальной военной операции“. Кадыров опубликовал видео, где он вместе с Даудовым сидят на корточках на газоне перед неким предметом, скрытым на записи.

После успешного контрнаступления Украины в Харьковской области в первой половине сентября глава Чечни Рамзан Кадыров призвал регионы России объявить мобилизацию и отправить на войну по тысяче человек. Кадыров также говорил, что если российская „спецоперация“ в Украине завершится, то чеченские подразделения продолжат войну.