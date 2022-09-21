Рейтинги партий: EKRE догоняет по популярности реформистов(10)
Партия реформ 30-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако ее отрыв от оппозиционной EKRE сократился всего до шести процентных пунктов, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 23 августа по 19 сентября.
По данным последнего опроса, за неделю популярность возглавляющей правительство Партии реформ снизилась с 32,1% до 31%, сообщает RusERR.
На втором месте продолжает находиться Консервативная народная партия (EKRE), рейтинг которой вырос с 23,3% до 25%.
На третьем месте по-прежнему находится Центристская партия с рейтингом 15,5%.
За тройкой лидеров следуют внепарламентская „Эстония 200“ (9,7%), Isamaa (7,5%) и Социал-демократическая партия (7,6%). „Зеленых Эстонии“ поддерживают 1,6% избирателей, партию „Правые“ - 1,1%.