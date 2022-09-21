Рейтинги партий: EKRE догоняет по популярности реформистов

Партия реформ 30-ю неделю подряд остается самой популярной политической силой страны, однако ее отрыв от оппозиционной EKRE сократился всего до шести процентных пунктов, об этом свидетельствуют опросы социологической фирмы Norstat, проведенные в период с 23 августа по 19 сентября.