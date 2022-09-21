Сборную России по футболу не допустили к участию в отборе на Евро-2024

Российский футбольный союз (РФС) на своём официальном сайте объявил во вторник, что сборная России по футболу не будет участвовать в жеребьёвке отборочного этапа Евро-2024.

„Сборная России не сможет принять участие в жеребьевке, которая пройдет 9 октября во Франкфурте, из-за санкций Союза европейских футбольных ассоциаций. Причина - февральское решение УЕФА о приостановке выступления российских сборных и клубов в соревнованиях под эгидой организации, по умолчанию действующее до дальнейшего уведомления“, — говорится в заявлении пресс-службы РФС.

„Все российские команды в настоящее время дисквалифицированы в соответствии с решением исполнительного комитета УЕФА от 28 февраля 2022 года, которое было дополнительно подтверждено Спортивным арбитражным судом (CAS) 15 июля 2022 года. Таким образом, Россия не включена в жеребьевку квалификационного этапа чемпионата Европы по футболу 2022-24 года“, – сообщается в заявлении пресс-службы УЕФА.

Жеребьёвка отборочного этапа Евро-2024 состоится 9 октября во Франкфурте-на-Майне. Сам чемпионат Европы пройдёт с 14 июня по 14 июля 2024 года, в турнире примут участие 24 сборные.