Финляндия просит Еврокомиссию ограничить въезд россиян в ЕС

Финляндия просит Еврокомиссию составить общие для всех стран Шенгенской зоны рекомендации об аннулировании виз или введения запрета на въезд отдельных граждан РФ, сообщает yle.fi.

Финляндия стремится таким образом препятствовать транзиту людей через Финляндию в Европу.

По словам главы консульской службы МИД Юсси Таннера, Финляндия считает, что было бы лучше действовать в соответствии с общей линией в вопросе виз россиян. Сейчас, по его словам, существует угроза, что Шенгенская зона может распасться.

При этом Таннер отметил, что Финляндия не предлагает аннулировать все визы россиян.

Также МИД Финляндии сообщает, что Финляндия на вчерашнем собрании министров иностранных дел ЕС попросила наложить санкции на туристические визы россиян.

С 19 сентября Эстония, Литва, Латвия и Польша закрыли границы для российских туристов. Финляндия в настоящее время остается единственной граничащей с Россией страной ЕС, через которую россияне могут въезжать в Европейский Союз по туристическим визам.

В понедельник в Финляндию прибыло через восточную границу немногим более 3000 россиян.