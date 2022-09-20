МВД: количество военных беженцев в ближайшие месяцы может значительно увеличиться

Несмотря на позитивные новости с фронта, зима в Украине будет очень суровой, потому что многие вынуждены покинуть свои дома либо пережить зиму в своих домах не представляется возможным.

„Если сегодня мы приняли и предоставили временную защиту немногим более 35 000 человек, то с учетом неблагоприятных обстоятельств мы считаем вполне вероятным, что к концу января нового года в Эстонии временную защиту могут получить 45 000 человек“, - сказал вице-канцлер Министерства внутренних дел Вейко Коммусаар.

По его словам, нельзя исключать, что число получателей временной защиты может увеличиться более чем до 50 000 человек, к ним добавятся те беженцы, которые не просят помощи у государства. В настоящее время таких беженцев насчитывается около 15 000.