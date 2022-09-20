ВИДЕО | Канцлер юстиции: лишающий граждан РФ права голоса законопроект – прямое нарушение конституции

По ее мнению, граждане даже враждебных нам государств никак не могут навредить государству тем, что будут выбирать местную власть, передает rus.err.

„Здесь стоит обратить внимание, что баллотироваться могут только граждане, работать чиновниками могут только граждане. Мы говорим лишь о праве голосовать. И общий демократический принцип заключается в том, чтобы на местных выборах могли голосовать все жители, поскольку местные органы власти решают проблемы муниципалитета. Там не решают государственные проблемы, там обсуждают стоимость школьного обеда, пособия для школьников, как организовать вывоз мусора, где и какое строительство разрешить“, – сказала Мадизе.

Если в среду, 21 сентября, депутаты дадут закону зеленый свет, он направится в конституционную комиссию, где его должны будут подготовить ко второму чтению. Однако сроков для подготовки нет.

Напомним, что законопроект о лишении проживающих в Эстонии граждан третьих стран права голосовать на муниципальных выборах инициировала партия Isamaa.