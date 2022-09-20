ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (209-й день) | Реакция в мире на планы провести на оккупированных территориях Украины „референдумы“ о вхождении в РФ

Главы самопрозглашенных ЛНР и ДНР, оккупированной Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении „референдумов“ о вхождении в состав РФ 23-27 сентября.

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна не признает их результаты. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что „референдум, организованный Россией, ничего не стоит“.

Спикер Белого дома заявил: „Референдумы, которые организует Россия, являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности“. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс заявил, что Владимир Путин якобы стремится как можно быстрее закончить войну.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что „референдумы“ не будут иметь юридической силы. Как сообщает Рейтер, сами „референдумы“ Макрон, находящийся в Нью-Йорке, где проходит заседание Генеральной ассамблеи ООН, назвал циничной пародией.„Идея провести референдумы в Донбассе была бы смешной - если бы не была столь трагичной“, - добавил французский президент.

Объявление о проведении Москвой фиктивных референдумов на оккупированных украинских территориях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил как нарастание конфликта. По его словам, проведенные в таких условиях „референдумы“ - на территории другой страны - не будут иметь законной силы и лишь послужат „эскалацией путинской войны“. „Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характера агрессивной войны РФ против Украины“, - заявил он.

„Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины“, - написал Столтенберг в „твиттере“.