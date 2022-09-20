ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (209-й день) | Реакция в мире на планы провести на оккупированных территориях Украины „референдумы“ о вхождении в РФ
Подводим итоги очередного дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Главы самопрозглашенных ЛНР и ДНР, оккупированной Херсонской и Запорожской областей объявили о проведении „референдумов“ о вхождении в состав РФ 23-27 сентября.
Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что страна не признает их результаты. Президент Польши Анджей Дуда сказал, что „референдум, организованный Россией, ничего не стоит“.
Спикер Белого дома заявил: „Референдумы, которые организует Россия, являются оскорблением принципов суверенитета и территориальной целостности“. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в интервью американскому телеканалу Пи-би-эс заявил, что Владимир Путин якобы стремится как можно быстрее закончить войну.
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что „референдумы“ не будут иметь юридической силы. Как сообщает Рейтер, сами „референдумы“ Макрон, находящийся в Нью-Йорке, где проходит заседание Генеральной ассамблеи ООН, назвал циничной пародией.„Идея провести референдумы в Донбассе была бы смешной - если бы не была столь трагичной“, - добавил французский президент.
Объявление о проведении Москвой фиктивных референдумов на оккупированных украинских территориях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг оценил как нарастание конфликта. По его словам, проведенные в таких условиях „референдумы“ - на территории другой страны - не будут иметь законной силы и лишь послужат „эскалацией путинской войны“. „Фиктивные референдумы не имеют легитимности и не изменяют характера агрессивной войны РФ против Украины“, - заявил он.
„Международное сообщество должно осудить это вопиющее нарушение международного права и усилить поддержку Украины“, - написал Столтенберг в „твиттере“.
Российские рынки на фоне новостей о референдумах обвалилась – причем так сильно они не падали с конца февраля, когда началась война.
Индекс Мосбиржи по итогам торгового дня упал 8,84%, а индекс РТС – более чем на 90%. Аналитики в своих отчетах называют причины снижения мягко – „ростом геополитических рисков“. За этим стоит простое объяснение: игроки рынка опасаются нового витка развития войны, который ударит и по экономике России.
Госдума вводит в УК статьи о добровольной сдаче в плен и мародерстве. Во вторник, 20 сентября, законопроект рассмотрен и принят во втором чтении, а затем - в третьем сообщается на сайте Думы.
Совет ЕС утвердил выделение помощи Украине на пять миллиардов евро. Об этом сообщается на сайте Совета ЕС.
Режим ограничения авиасообщения на юге и в центре России продлили до 28 сентября. Полеты ограничены в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.
РФ „почти наверняка“ передислоцировала военные подлодки из аннексированного Севастополя в Новороссийск, считает разведка Великобритании. По мнению ведомства, это связано с усилением возможностей Украины совершать удары большой дальности. „За последние два месяца атакам подверглись штаб флота и основной аэродром морской авиации“, - написало Минобороны Великобритании в Twitter.
СБУ задержала жителя Николаева, который отправлял оккупационным войскам данные о городских инфраструктурных объектах, сообщило ведомство в Telegram. Полученные данные применялись для обстрелов, целью которых был „срыв отопительного сезона на юге Украины“, указывает ведомство, а сам „российский агент“ должен был получить за свои действия вознаграждение и гарантии безопасности от оккупационных войск, сообщает DW.