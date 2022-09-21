Эстонское производственное предприятие Norma предлагает инженерам работу мирового уровня
Название AS Norma знакомо всем эстоноземельцам, и несколько десятков лет назад в каждом доме наверняка была какая-нибудь жестяная коробка или игрушка, сделанная на Norma. Сейчас предприятие производит устройства безопасности почти для всех марок автомобилей по всему миру, изготавливая более чем 50 миллионов языков замка ремня безопасности в год. Это означает, что и в вашем автомобиле, судя по всему, есть компоненты обеспечивающего безопасность оборудования, сделанные в Эстонии.
„Для выполнения работ на мировом уровне нам необходима обученная и опытная команда и технологии самого высокого уровня. У Norma эти козыри есть. Мы постоянно совершенствуем наше оборудование и ежегодно инвестируем в технологии, чтобы опережать конкурентов“, - говорит Сандер Аннус, директор промышленного предприятия по маркетингу и развитию, он работает на Norma 22 года.
Аннус улыбается, что он еще молодой мастер, ведь на предприятии, в этом году отметившем 131 год работы, есть и те, кто, проработал здесь 50 и более лет. „Мы даже не начинаем вручать благодарственные грамоты, пока не исполнится 20 лет работы! Это говорит о стабильности, серьезности и долгосрочной перспективе компании. За прошедшие годы Norma, конечно, порядком изменилась: в позапрошлом веке начав как мастерская работ по жести, затем будучи известным в Советском Союзе производителем игрушек и товаров для дома. Последние 50 лет мы занимаемся изготовлением автомобильных ремней безопасности. Со своей стороны могу сказать, что хотя с учетом столь долгой истории молодым людям предприятие может показаться динозавром, на Norma не бывает одинаковых дней, каждый день происходит что-то новое!“
Производство и офис Norma, где работает около 1000 сотрудников, расположены в Таллинне на улице Лаки. Но поскольку предприятие входит в производящий автомобильные системы безопасности глобальный концерн Autoliv, самые энергичные и амбиционные работники могут продвигаться внутри группы, реализовывать себя как специалиста в других странах и работать на глобальном уровне. Norma предлагает очень широкий диапазон возможностей как для линейных рабочих, так и для международных ведущих специалистов в области инфотехнологий, логистики, цифровизации или инженерии – всех тех, в которых действует современное производственное предприятие. Благодаря гибкости работа на некоторых участках предприятия идет в три смены: утром, вечером и ночью.
„Инженерам мы можем предложить работу действительно на высшем мировом уровне. Ведь ремень безопасности – это давно уже не просто язык и ремень, внутри находятся поддерживающие безопасность движущиеся части, микрофоны, подогрев, чипы и другая тонкая механика, контролирующая работу ремня. Мы поставляем нашу продукцию для автопрома по всему миру - помимо Европы также в Америку, Японию, Китай, - рассказывает Аннус. - Везде, где в регионе появляется что-то новое в этой области, как правило, задействованы наши специалисты“.
Промышленный сектор может многое сделать для защиты планеты
В нынешней сложной ситуации нехватки рабочей силы нарастить штат непросто, и тем более, по словам Аннуса, нужно стараться сохранять хороших людей. „Чтобы быть производителем в автомобильной промышленности, нужно быть быстрым, гибким и умным. Последние несколько лет принесли ряд не зависящих от тебя проблем, но руководство Norma смогло решить их относительно безболезненно. Команда должна быть мотивирована работать и в трудное время. Например, в период коронавируса у нас был интересный проект и мы наняли дополнительно 250 человек“, - гворит он.
„Мы первыми в мире внедрили новую, более экологичную технологию никелевых и хромовых покрытий. Таким образом, мы готовы к ситуации, когда в рамках климатического соглашения будут запрещены некоторые химические вещества и не разрешено будет больше использовать старые технологии. У нас уже есть более безопасная альтернатива для окружающей среды и людей, мы большими шагами идем к устойчивому развитию. Зеленого поворота никому не избежать, мы постоянно над этим работаем, но такие шаги нужно делать обдуманно и без спешки. У промышленного сектора есть прекрасная возможность сделать много хорошего для нашей планеты“.
Говоря о людях Norma, Аннус отмечает, что несмотря на большое количество сотрудников все очень дружны и любят совместные занятия, будь то вечеринки, семейные или спортивные дни или общие занятия спортом в спортклубе Norma. Много вкладывается в безопасность труда и безопасную рабочую среду, которую инспектируют в том числе эксперты Autoliv. С радостью нанимают на работу практикантов, и именно с такой практики началась карьера некоторых очень сильных инжененеров. Приветствуется движение по вертикали и по горизонтали внутри предприятия. „Прошли те времена, когда все молодые люди хотели быть руководителями. Сейчас они понимают, что благодаря своим знаниям и опыту топовый специалист может быть более ценным, чем руководитель среднего звена. Мы стараемся дать людям возможность делать то, что им ближе!“
Norma пошла по пути разработки все большего количества собственных продуктов вместо простого субподряда. Можно сказать, что на нашем предприятии продукт изготавливается начиная с металлической ленты, поскольку таким образом можно лучше контролировать всю цепочку. Системы безопасности Norma отвечают всем международным требованиям, обеспечивать качество помогают сертифицированная в соответствии с особыми требованиями автомобильной промышленности система управления качеством, особые требования клиентов и производственная система Autoliv (APS).