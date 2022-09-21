Эстонское производственное предприятие Norma предлагает инженерам работу мирового уровня

„Для выполнения работ на мировом уровне нам необходима обученная и опытная команда и технологии самого высокого уровня. У Norma эти козыри есть. Мы постоянно совершенствуем наше оборудование и ежегодно инвестируем в технологии, чтобы опережать конкурентов“, - говорит Сандер Аннус, директор промышленного предприятия по маркетингу и развитию, он работает на Norma 22 года.

Аннус улыбается, что он еще молодой мастер, ведь на предприятии, в этом году отметившем 131 год работы, есть и те, кто, проработал здесь 50 и более лет. „Мы даже не начинаем вручать благодарственные грамоты, пока не исполнится 20 лет работы! Это говорит о стабильности, серьезности и долгосрочной перспективе компании. За прошедшие годы Norma, конечно, порядком изменилась: в позапрошлом веке начав как мастерская работ по жести, затем будучи известным в Советском Союзе производителем игрушек и товаров для дома. Последние 50 лет мы занимаемся изготовлением автомобильных ремней безопасности. Со своей стороны могу сказать, что хотя с учетом столь долгой истории молодым людям предприятие может показаться динозавром, на Norma не бывает одинаковых дней, каждый день происходит что-то новое!“

Производство и офис Norma, где работает около 1000 сотрудников, расположены в Таллинне на улице Лаки. Но поскольку предприятие входит в производящий автомобильные системы безопасности глобальный концерн Autoliv, самые энергичные и амбиционные работники могут продвигаться внутри группы, реализовывать себя как специалиста в других странах и работать на глобальном уровне. Norma предлагает очень широкий диапазон возможностей как для линейных рабочих, так и для международных ведущих специалистов в области инфотехнологий, логистики, цифровизации или инженерии – всех тех, в которых действует современное производственное предприятие. Благодаря гибкости работа на некоторых участках предприятия идет в три смены: утром, вечером и ночью.