Министр: подготовлен новый законопроект по переводу всех школ и детских садов на эстонский язык обучения

Министр образования и науки Тынис Лукас отметил, что единое образовательное пространство на эстонском языке даст всем детям и подросткам лучшие возможности для дальнейшего обучения и поиска работы и занятий в будущем, а также обеспечивает сохранение эстонской нации, языка и культуры во времени как ценности для всего общества. „Мы внесем необходимые изменения в законы, чтобы обеспечить плавную организацию перехода, а также надзор и управление процессом. Конечно, мы также обозначим задачи государства, муниципалитета и каждого ответственного учреждения для достижения поставленной нами цели. Законодательные изменения будут сопровождаться более подробным планом действий и финансирования. Невозможно и непрактично поддерживать полноценную систему образования на двух разных языках. Необходимо сосредоточиться на создании наилучших условий для развития учащихся, на развитии культурного пространства на эстонском языке и объединении ресурсов для этого“, - пояснил Лукас.

Министр призвал всех рассматривать переход обучения на эстонский язык как естественное развитие событий. „В течение десятилетий Эстония не готовила учителей для русскоязычных школ. Не хватает современных учебных материалов на русском языке. Государство не сможет гарантировать качественное преподавание на других языках, если будет продолжать в том же духе“, - сказал министр.

По сравнению с прошлым периодом, государство подготавливает переход на эстоноязычное образование всей системы в целом. Сначала переход состоися на уровнях начального образования и основной школы, где обучение на эстонском языке готовит детей к следующим уровням образования. Целостный подход важен, поскольку, несмотря на то, что в течение почти десяти лет обучение в гимназии было в основном эстоноязычным, значительная часть учащихся не достигает целевого уровня эстонского языка B2 - за последние шесть лет целевого уровня достигло 17% выпускников, и 23% выпускников - в 2021 году.