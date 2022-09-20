Госдума России приняла поправки в УК, связанные с „мобилизацией“ и „военным временем“

Изменения вносятся в пункт „л“ ст. 63 УК (обстоятельства, отягчающие наказание). В пункте „л“ в действующей редакции такими обстоятельствами считаются „совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий“.

Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: „Добровольная сдача в плен“ (ст. 352.1) и „Мародерство“ (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.

В проекте закона указывается, что „военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений“.

В статью „Мародерство“ (ст. 356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (ст. 63).

Согласно проекту закона самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК) будет наказываться строже: от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы, а не до одного года; — от десяти до одного месяца — до семи лет лишения свободы, а не до трех лет; — свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии, а не до пяти лет.