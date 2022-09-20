Госдума России приняла поправки в УК, связанные с „мобилизацией“ и „военным временем“(15)
Госдума России сразу во втором и третьем чтениях одобрила поправки в законопроект о внесении изменений в УК, которым предлагается считать периоды мобилизации, военного положения и военного времени отягчающими обстоятельствами при совершении преступления. Законопроект принят единогласно, передает РБК.
Изменения вносятся в пункт „л“ ст. 63 УК (обстоятельства, отягчающие наказание). В пункте „л“ в действующей редакции такими обстоятельствами считаются „совершение преступления в условиях чрезвычайного положения, стихийного или иного общественного бедствия, а также при массовых беспорядках, в условиях вооруженного конфликта или военных действий“.
Кроме того, поправками вводится несколько новых статей УК: „Добровольная сдача в плен“ (ст. 352.1) и „Мародерство“ (ст. 356.1). За сдачу в плен грозит от трех до десяти лет лишения свободы, если нет признаков государственной измены.
В проекте закона указывается, что „военнослужащий, впервые совершивший преступление, предусмотренное настоящей статьей, может быть освобожден от уголовной ответственности, если он принял меры для своего освобождения, возвратился в часть или к месту службы и не совершил во время пребывания в плену других преступлений“.
В статью „Мародерство“ (ст. 356.1) внесены поправки, предусматривающие лишение свободы на срок вплоть до 15 лет. При этом отягчающими обстоятельствами предлагается считать совершение преступления „в период мобилизации или военного положения, в военное время“ (ст. 63).
Согласно проекту закона самовольное оставление части в период мобилизации и военного положения (ст. 337 УК) будет наказываться строже: от двух до десяти суток — до пяти лет лишения свободы, а не до одного года; — от десяти до одного месяца — до семи лет лишения свободы, а не до трех лет; — свыше месяца — от пяти до десяти лет колонии, а не до пяти лет.
При этом за неисполнение подчиненным приказа начальника, отданного в установленном порядке, в период военного положения, в военное время либо в условиях вооруженного конфликта или ведения боевых действий, а равно отказ от участия в военных или боевых действиях предлагается наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет (ч. 2.1 ст. 332 УК). В то же время призванные на военные сборы россияне, находящиеся в запасе, будут нести уголовную ответственность за неявку или дезертирство наравне с контрактниками и призывниками.
Сенатор от Крыма и один из разработчиков законопроекта Ольга Ковитиди пояснила, что новые поправки в УК не означают объявления мобилизации в России. „Сегодня много достаточно аннотаций, что принят закон о мобилизации. Нет. То, что касается настоящего закона — мобилизация в стране не объявлена“, — сказала он в эфире телеканала „Россия 24“.
В России мобилизация объявлена не была. Тем не менее некоторые политики, в том числе глава КПРФ Геннадий Зюганов и депутат Госдумы от партии „Единая Россия“ Михаил Шеремет, после решения Минобороны передислоцировать войска с изюмско-балаклейского направления на территорию ДНР заявили о необходимости объявить в России всеобщую мобилизацию. В Кремле неоднократно заявляли, что необходимости в этом нет.