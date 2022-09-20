Нападающий сборной Эстонии по хоккею сменил клуб в Финляндии

„Здорово присоединиться к этой команде, и я очень благодарен за эту возможность. Я хочу помочь команде добиться успеха и в то же время стать лучшим игроком“, — сказал Комбе.



В прошлом сезоне у Комбе был контракт с „Йокерит“, в составе которой он принял участие в трех играх КХЛ и забил один гол. Большую часть сезона Комбе входил в состав фарм-клуба „Йокерит“ „Киекко-Вантаа“ на правах аренды, принял участие в 44 играх и забил восемь голов и отдал 22 результативные передачи.



Ранее Комбе выступал за свой родной клуб „ХПК“, где сыграл 64 матча, об этом сообщает Эстонский хоккейный союз.



„Киекко-Поят“ начинает чемпионат Финляндии в субботу вечером с домашней игры против действующего чемпиона страны „Иматран Кеттера“.



Помимо Комбе, игрок сборной Эстонии Мортен Арантес Юргенс также играет в чемпионате Финляндии, который в составе „Киекко-Эспоо“ открывает сезон в четверг вечером в финском городе Иматра, против действующего чемпиона „Кеттеря“.