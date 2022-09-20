Шахматная драма Карлсен — Ниманн продолжается. В Норвегии осудили поступок чемпиона мира, который сдался после двух ходов(1)
Норвежец решил морально уничтожить американца, которого подозревают в читерстве?
На онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup (Кубок поколений) собралось много выдающихся гроссмейстеров. За призовой фонд в 150 тысяч долларов с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном боролись Василий Иванчук, Борис Гельфанд, Левон Аронян, Ян Кшиштоф-Дуда, Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха и... Ханс Ниманн. Американец явно выбивается из этого списка, но его присутствие на турнире придавало ему особую пикантность. Напомним, что в начале сентября Ниманн обыграл Карлсена в классику на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (такое бывает крайне редко). На следующий день норвежец впервые в карьере снялся с турнира, а норвежские СМИ написали, что феномен подозревает Ханса в жульничестве, пишет Спорт Экспресс.
Ниманн экстравагантно ответил на эти обвинения: „Если они хотят, чтобы я играл голым, я сделаю это“, — говорил 19-летний гроссмейстер. Кстати, после партии с Карлсеном Ниманн не одержал ни одной победы в Сент-Луисе (до этого обыграл Шахрияра Мамедьярова). Хейтеры американца связали это с тем, что трансляции партий в интернете после снятия Магнуса задерживались на 15 минут. Это, безусловно, усложняет задачу читеру. Но читерил ли на самом деле Ниманн? Есть ли у Магнуса какие-то доказательства?
В два хода
Прошло всего две недели, а Карлсен и Ниманн вновь встретились. На этот раз в режиме онлайн в предварительном раунде Кубка поколений. Казалось бы, что это хороший момент замять скандал. Магнус обыгрывает менее рейтингового противника, который недавно преодолел отметку в 2700, а их соперничество перестает так будоражить шахматную общественность (особенно многочисленных комментаторов). Но норвежец удивил всех. Ниманн, игравший белыми, сходил пешкой 1.d4, Карлсен ответил ходом конем на своем королевском фланге. Ниманн сделал ход другой пешкой — 2.c4, начав еще одну нимцо-индийскую линию (провел так пару партий белыми на этом турнире), Карлсен выключил веб-камеру и сдался.
Три этих начальных хода были идентичны ходам, которые они использовали во время их печально известной встречи в Сент-Луисе, хотя на этот раз белые фигуры были у Ниманна. Такой демарш чемпиона со стороны выглядит детским поведением. Если он собирается сделать все возможное, чтобы публично унизить Ниманна и показать свое презрение к нему, в конце концов ему придется представить какие-то доказательства того, что американец обманывает. Или как минимум что-то сказать (отец Карлсена Хенрик заявил, что гроссмейстер не будет давать никаких послематчевых интервью на протяжении всего турнира).
Ниманн — молодой гроссмейстер, находящийся на подъеме, такого игрока, как он, сложно будет избегать Карлсену. Пока норвежец будет на вершине, они часто будут пересекаться, и с этим, похоже, Магнус не может смириться.
„Это беспрецедентно, я просто не могу в это поверить, — сказала комментатор турнира, индийская шахматистка Таня Сачдев. — Магнус просто отказывается играть против Ханса. Он будет продолжать играть в турнире, но говорит „я не буду играть против него“. Это очень громкое заявление. Соцсети сейчас взрываются от сообщений“.
Неспортивное поведение
Это „поражение“ усложнило Магнусу дорогу в плей-офф. Из 16 шахматистов предварительный раунд преодолеют только восемь. В третий день Карлсену надо будет приложить максимальное количество сил, чтобы пробиться в топ-8.
Интересно, что поступок Карлсена осудили даже на его родине. Норвежский гроссмейстер Йон Людвиг Хаммер, бывший товарищ Карлсена по сборной, выступил по местному телевидению. „Преднамеренный проигрыш — это самое неприемлемое поведение, — сказал Хаммер. — Самая неспортивная [вещь], которую вы можете сделать“.
Гроссмейстер и близкий друг Карлсена Дэвид Хауэлл был в недоумении: „Я думаю, это беспрецедентно в истории шахмат. Чемпион мира, любой топ-игрок, не говоря уже о Магнусе, который любит играть в шахматы с любым контролем времени, на любых площадках. Он всегда с большим уважением относится к игре в шахматы и своим соперникам. Это просто странные, странные времена. Никогда бы не подумал, что он просто может взять и выключить компьютер намеренно. Не знаю, что будет дальше. Просто хочу, чтобы мы увидели игру Карлсена, вот и все, что я могу сказать“.
Возможно, самая забавная часть странного ухода Карлсена заключается в том, что Кубок поколений — один из его любимых турниров, организованный его Play Magnus Group.
Отметим, что, несмотря на отсутствие публичных доказательств мошенничества со стороны Ниманна, ему запретили играть на chess.com — крупнейшей в мире онлайн-шахматной платформе. Ему было разрешено продолжать играть на Chess24, второй по величине онлайн-шахматной платформе, используемой Юлиусом Бэром.
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