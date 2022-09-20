Шахматная драма Карлсен — Ниманн продолжается. В Норвегии осудили поступок чемпиона мира, который сдался после двух ходов

На онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup (Кубок поколений) собралось много выдающихся гроссмейстеров. За призовой фонд в 150 тысяч долларов с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном боролись Василий Иванчук, Борис Гельфанд, Левон Аронян, Ян Кшиштоф-Дуда, Аниш Гири, Рамешбабу Прагнанандха и... Ханс Ниманн. Американец явно выбивается из этого списка, но его присутствие на турнире придавало ему особую пикантность. Напомним, что в начале сентября Ниманн обыграл Карлсена в классику на этапе Grand Chess Tour в Сент-Луисе (такое бывает крайне редко). На следующий день норвежец впервые в карьере снялся с турнира, а норвежские СМИ написали, что феномен подозревает Ханса в жульничестве, пишет Спорт Экспресс.

Ниманн экстравагантно ответил на эти обвинения: „Если они хотят, чтобы я играл голым, я сделаю это“, — говорил 19-летний гроссмейстер. Кстати, после партии с Карлсеном Ниманн не одержал ни одной победы в Сент-Луисе (до этого обыграл Шахрияра Мамедьярова). Хейтеры американца связали это с тем, что трансляции партий в интернете после снятия Магнуса задерживались на 15 минут. Это, безусловно, усложняет задачу читеру. Но читерил ли на самом деле Ниманн? Есть ли у Магнуса какие-то доказательства?

В два хода

Прошло всего две недели, а Карлсен и Ниманн вновь встретились. На этот раз в режиме онлайн в предварительном раунде Кубка поколений. Казалось бы, что это хороший момент замять скандал. Магнус обыгрывает менее рейтингового противника, который недавно преодолел отметку в 2700, а их соперничество перестает так будоражить шахматную общественность (особенно многочисленных комментаторов). Но норвежец удивил всех. Ниманн, игравший белыми, сходил пешкой 1.d4, Карлсен ответил ходом конем на своем королевском фланге. Ниманн сделал ход другой пешкой — 2.c4, начав еще одну нимцо-индийскую линию (провел так пару партий белыми на этом турнире), Карлсен выключил веб-камеру и сдался.