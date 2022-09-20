Универсальную услугу запустят в следующем месяце. В министерстве объяснили, что это будет означать для потребителя(4)
Предстоящий отопительный сезон обещает быть сложным, так как цены на энергоносители значительно выросли. Государство разработало два пакета помощи потребителям, которые вступят в силу в следующем месяце. Руководитель отдела энергетических рынков Министерства экономики и коммуникаций Рейн Вакс рассказал о том, что необходимо иметь в виду в свете внедрения универсальной услуги и мер поддержки, - пишет Delfi Ärileht.
Рейн Вакс отметил, что государство разработало два пакета помощи домашним потребителям: универсальное обслуживание и компенсацию. Оба вступят в силу в октябре. Универсальная услуга действует до апреля 2026 года, компенсация - до марта следующего года.
Стоимость универсальной услуги объявят на следующей неделе
Универсальная услуга будет действовать в период с 01.10.2022 по 30.04.2026. Вакс отметил, что закон вступит в силу 23.09, а цена услуги будет объявлена в конце месяца. Цена универсальной услуги состоит из двух компонентов: во-первых, согласованной цены производства и затрат на деятельность, во-вторых, прибыли продавца. Вакс пояснил, что, как правило, домашнему потребителю ничего не нужно делать самому, чтобы получить универсальную услугу. „Продавец автоматически меняет цену для всех потребителей, у которых стоимость на данный момент выше, чем цена универсальной услуги“, — добавил он. Потребитель также может отказаться от предложения, уведомив продавца не менее чем за два дня до вступления изменения в силу.
Вакс отметил, что независимо от того, будет ли переход на универсальную услугу произведен в середине или в конце октября, потребитель может применять цену универсальной услуги задним числом с начала октября. Государственная компенсационная мера также распространяется на универсальные услуги. Вакс добавил, что если договор, в котором предусмотрен штраф, будет подписан до 23.09, он может быть расторгнут без штрафа до сентября следующего года. Если у вас обычный договор без штрафа за отказ от него, вы можете изменить его в любое время.
Вакс сказал, что цена за универсальную услугу, вероятно, будет колебаться в пределах 10-15 центов за киловатт-час. Те, у кого на сегодняшний момент не заключен договор о потреблении электроэнергии, используют общую услугу. „Цена новой (универсальной) услуги тоже высока, потому что, согласно закону, базой для цены общей услуги является стоимость универсальной услуги. Поэтому цены обоих услуг будут схожими, - сказал он. - Что касается предстоящей зимы, можно сказать, что цена универсальной услуги будет дешевле биржевой“.
По словам Вакса, самый быстрый способ получить универсальную услугу — выбрать ее у своего поставщика. „Если вы заметите, что универсальная услуга дешевле у другого продавца, то это тоже возможно, но надо иметь в виду, что ваш поставщик должен быть уведомлен об этом за 14 дней“, - добавил Вакс.
Он также подчеркнул, что если потребитель получит другое предложение, то должен сообщить продавцу, что хочет отказаться от универсальной услуги. Если ваш льготный договор заканчивается, продавец обычно делает предложение универсальной услуги. Вакс отметил, что цена универсальной услуги может со временем меняться, так как она во многом складывается из цены производства, которая также может варьироваться.
Меры поддержки действуют до марта
Разработанные государством компенсации действуют до марта следующего года. Бытовым потребителям электроэнергия компенсируется до 50 евро за мегаватт-час от среднемесячной цены на электроэнергию, если она превышает 80 евро за мегаватт-час. Вакс подчеркнул, что в расчет берется средняя цена, а не почасовая.
В случае с газом бытовым потребителям компенсируется 80% той части среднемесячной цены на газ, которая превышает 80 евро/МВтч без НДС, или 0,7744 евро за кубометр. При этом компенсируется максимальное потребление до 2,6 МВтч (или 251,7 куб. м).
Потребители получат счет, который уже включает компенсацию. Это будет автоматически, поэтому, по словам Вакса, как правило, потребителю ничего не нужно делать самому: первый счет с включенной в него компенсацией дойдет до потребителя в ноябре, последний – в апреле. Вакс подтвердил, что автоматическая компенсация затрат гарантирована вне зависимости от пакета.