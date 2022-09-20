Универсальную услугу запустят в следующем месяце. В министерстве объяснили, что это будет означать для потребителя

Рейн Вакс отметил, что государство разработало два пакета помощи домашним потребителям: универсальное обслуживание и компенсацию. Оба вступят в силу в октябре. Универсальная услуга действует до апреля 2026 года, компенсация - до марта следующего года.

Стоимость универсальной услуги объявят ​​на следующей неделе

Универсальная услуга будет действовать в период с 01.10.2022 по 30.04.2026. Вакс отметил, что закон вступит в силу 23.09, а цена услуги будет объявлена ​​в конце месяца. Цена универсальной услуги состоит из двух компонентов: во-первых, согласованной цены производства и затрат на деятельность, во-вторых, прибыли продавца. Вакс пояснил, что, как правило, домашнему потребителю ничего не нужно делать самому, чтобы получить универсальную услугу. „Продавец автоматически меняет цену для всех потребителей, у которых стоимость на данный момент выше, чем цена универсальной услуги“, — добавил он. Потребитель также может отказаться от предложения, уведомив продавца не менее чем за два дня до вступления изменения в силу.

Вакс отметил, что независимо от того, будет ли переход на универсальную услугу произведен в середине или в конце октября, потребитель может применять цену универсальной услуги задним числом с начала октября. Государственная компенсационная мера также распространяется на универсальные услуги. Вакс добавил, что если договор, в котором предусмотрен штраф, будет подписан до 23.09, он может быть расторгнут без штрафа до сентября следующего года. Если у вас обычный договор без штрафа за отказ от него, вы можете изменить его в любое время.