Тревожная статистика: число госпитализаций по COVID-19 выросло почти наполовину. Умерли шестеро

По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 3059 случаев заболевания, из которых 1189 случаев были подтверждены лабораторно и 1870 диагностированы клинически.

„Неделей ранее неделе наблюдался характерный для начала нового года рост заболеваемости среди детей школьно возраста. На этой неделе в наибольшей степени заболеваемость выросла среди людей старше 30 лет, соответственно выросла и доля пациентов более старшего возраста“, - пояснила Сепп. Коэффициент заражаемости R имеет тенденцию к росту и увеличился в среднем по Эстонии до 1,15.

По состоянию на утро 19 сентября в больнице находились 150 человек, из них интенсивное лечение получал один человек. За неделю был госпитализирован 150 человек, а число случаев госпитализации выросло по сравнению с предыдущей неделей на 48,5%. За неделю скончались шесть человек в возрасте 23-91 года.

В течение недели была введена 5093 дозы вакцины, 244 человека получили первую дозу. Всего дополнительную или бустерную дозу получили 479 410 человек. Две дозы вакцины получили 63,6% населения Эстонии.

На 37-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, в 52% проб находится на оранжевом уровне опасности. Самый высокий уровень содержания частиц вируса отмечается в сточных водах Ахтме и Йыхви-Ахтме. Наименьшее содержание вирусных частиц отмечено в Тапа и Пайде. По сравнению с предыдущей неделей несколько увеличилась доля проб с концентрацией вируса, соответствующей красному уровню опасности.