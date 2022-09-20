Тревожная статистика: число госпитализаций по COVID-19 выросло почти наполовину. Умерли шестеро(7)
По состоянию на утро понедельника, 19 сентября, в стационарном лечении нуждались 150 пациентов, у которых диагностирован COVID-19. В течение прошлой, 37-й недели, в больницах был открыто 150 историй болезни по COVID-19. Судя по мониторингу сточных вод, 52% процента проб показывают распространение вируса, соответствующее оранжевому уровню опасности.
По словам заведующей отделом инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ханны Сепп, на прошлой неделе добавилось 3059 случаев заболевания, из которых 1189 случаев были подтверждены лабораторно и 1870 диагностированы клинически.
„Неделей ранее неделе наблюдался характерный для начала нового года рост заболеваемости среди детей школьно возраста. На этой неделе в наибольшей степени заболеваемость выросла среди людей старше 30 лет, соответственно выросла и доля пациентов более старшего возраста“, - пояснила Сепп. Коэффициент заражаемости R имеет тенденцию к росту и увеличился в среднем по Эстонии до 1,15.
По состоянию на утро 19 сентября в больнице находились 150 человек, из них интенсивное лечение получал один человек. За неделю был госпитализирован 150 человек, а число случаев госпитализации выросло по сравнению с предыдущей неделей на 48,5%. За неделю скончались шесть человек в возрасте 23-91 года.
В течение недели была введена 5093 дозы вакцины, 244 человека получили первую дозу. Всего дополнительную или бустерную дозу получили 479 410 человек. Две дозы вакцины получили 63,6% населения Эстонии.
На 37-й неделе распространение вируса, судя по результатам мониторинга сточных вод, в 52% проб находится на оранжевом уровне опасности. Самый высокий уровень содержания частиц вируса отмечается в сточных водах Ахтме и Йыхви-Ахтме. Наименьшее содержание вирусных частиц отмечено в Тапа и Пайде. По сравнению с предыдущей неделей несколько увеличилась доля проб с концентрацией вируса, соответствующей красному уровню опасности.