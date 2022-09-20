В грузинском Кутаиси грабитель захватил заложников в банке и потребовал два миллиона долларов

Как свидетельствует видео, которое опубликовал в соцсетях один из заложников, преступник потребовал два миллиона долларов. На выполнение своего требования он отвел три часа, передает „Медуза“.

В ролике также можно увидеть предполагаемое взрывное устройство, прикрепленное к дверям банка.

По сведениям МВД, в заложниках у грабителя находятся 12 человек.

Здание банка окружено сотрудниками полиции.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, захвате заложников и незаконном хранении боеприпасов.