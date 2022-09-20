20.09.2022, 14:35
В грузинском Кутаиси грабитель захватил заложников в банке и потребовал два миллиона долларов(1)
Как свидетельствует видео, которое опубликовал в соцсетях один из заложников, преступник потребовал два миллиона долларов. На выполнение своего требования он отвел три часа, передает „Медуза“.
В ролике также можно увидеть предполагаемое взрывное устройство, прикрепленное к дверям банка.
По сведениям МВД, в заложниках у грабителя находятся 12 человек.
Здание банка окружено сотрудниками полиции.
По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, захвате заложников и незаконном хранении боеприпасов.