За рубежом
20.09.2022, 14:35

В грузинском Кутаиси грабитель захватил заложников в банке и потребовал два миллиона долларов

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Relvad
Relvad
ФОТО: Vallo Kruuser | Ekspress Meedia

Вооруженный преступник в маске и камуфляжной форме захватил заложников в отделении „Банка Грузии“ на проспекте Руставели в Кутаиси днем 20 сентября, сообщает „Рустави 2“.

Как свидетельствует видео, которое опубликовал в соцсетях один из заложников, преступник потребовал два миллиона долларов. На выполнение своего требования он отвел три часа, передает „Медуза“.

В ролике также можно увидеть предполагаемое взрывное устройство, прикрепленное к дверям банка.

По сведениям МВД, в заложниках у грабителя находятся 12 человек.

Здание банка окружено сотрудниками полиции.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по статьям о теракте, захвате заложников и незаконном хранении боеприпасов.

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