Эстонская четверка по академической гребле вышла в полуфинал ЧМ

Эстонская команда по академической гребле, занявшая четвертое место во вчерашнем заезде, в составе Михаила Куштейна (Нарва СК Энергия), Аллара Рая (Пярну СК Калев), Тыну Эндрексона (Пярну СК) и Йоханна Поолака (Пярну СК Калев) заняла первое место в сегодняшнем заезде.

Эстонцы стартовали спокойно и за 1000 метров до финиша были на четвертом месте, но, ускорившись на финише, заняли итоговое первое место. Победное время эстонской четверки составило 5:46.01. Вторым стал Китай (5.46,93), а третьей – Норвегия (5.47.34). Новая Зеландия и США остались без полуфинала.

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