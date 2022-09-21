Крупнейшая в Эстонии среда пожертвований приглашает людей поддержать друг друга

В среде пожертвований „Я люблю помогать“ есть пять областей, и область „Сильное общество“ в центре нынешней кампании – одна из них. „Нелегко обобщить все организации в этой области одним словом, потому что они занимаются широким спектром проблем. Однако можно сказать, что все их объединяет то, что они способствуют дальнейшему формированию культуры заботы друг о друге и чувства безопасности в обществе“, – говорит руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank и одна из лидеров благотворительной среды „Я люблю помогать“ Мерье Клопец.

Сила общества заключается, в частности, в том, насколько мы способны интегрировать людей с особыми потребностями в общество и предоставить им возможности для самореализации. Именно этими темами занимается участвующее в кампании попечительское учреждение Maarja Küla. „Труд людей с особыми потребностями ещё не признан и не оценён по достоинству, и в этом отношении мы стараемся помогать и быть лидером“, – сказала менеджер учреждения Maarja Küla Ли Микхейм. Она подчеркнула важность пожертвований: „Молодые люди с нарушениями интеллекта из деревни Маарья и окрестностей (Пылва, Выру, Тарту) имеют возможность каждый день работать в наших мастерских в деревне Маарья и Тарту благодаря спонсорам. Мы приглашаем всех добрых людей, которые считают, что работа важна для человека, поддержать наши начинания“.

В рамках кампании „Поддержим друг друга“ Вы также можете сделать пожертвования в Продуктовый банк, Эстонский совет помощи беженцам, Кризисный фонд Mondo, НПО „Жизнь с деменцией“, Центр Докфото и т. д. Во время кампании на каналах социальных сетей „Я люблю помогать“ будут публиковаться истории людей, сотрудничающих с этими организациями или получивших помощь благодаря этой инициативе. Согласно статистике благотворительной среды, в среднем сильные общественные организации собирают 17% всех пожертвований, которые проходят через среду.