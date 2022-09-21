Крупнейшая в Эстонии среда пожертвований приглашает людей поддержать друг друга(5)
Кампания по сбору пожертвований „Я люблю помогать“ „Поддержим друг друга„ стартовавшая на этой неделе, посвящена инициативам, которые облегчают ту или иную важную болевую точку общества. Пожертвования могут помочь организациям оказать продовольственную помощь, облегчить одиночество пожилых людей, помочь людям защитить свои права или обеспечить присутствие добровольных спасателей в своих сообществах.
В среде пожертвований „Я люблю помогать“ есть пять областей, и область „Сильное общество“ в центре нынешней кампании – одна из них. „Нелегко обобщить все организации в этой области одним словом, потому что они занимаются широким спектром проблем. Однако можно сказать, что все их объединяет то, что они способствуют дальнейшему формированию культуры заботы друг о друге и чувства безопасности в обществе“, – говорит руководитель сферы спонсорской деятельности и сотрудничества Swedbank и одна из лидеров благотворительной среды „Я люблю помогать“ Мерье Клопец.
Сила общества заключается, в частности, в том, насколько мы способны интегрировать людей с особыми потребностями в общество и предоставить им возможности для самореализации. Именно этими темами занимается участвующее в кампании попечительское учреждение Maarja Küla. „Труд людей с особыми потребностями ещё не признан и не оценён по достоинству, и в этом отношении мы стараемся помогать и быть лидером“, – сказала менеджер учреждения Maarja Küla Ли Микхейм. Она подчеркнула важность пожертвований: „Молодые люди с нарушениями интеллекта из деревни Маарья и окрестностей (Пылва, Выру, Тарту) имеют возможность каждый день работать в наших мастерских в деревне Маарья и Тарту благодаря спонсорам. Мы приглашаем всех добрых людей, которые считают, что работа важна для человека, поддержать наши начинания“.
В рамках кампании „Поддержим друг друга“ Вы также можете сделать пожертвования в Продуктовый банк, Эстонский совет помощи беженцам, Кризисный фонд Mondo, НПО „Жизнь с деменцией“, Центр Докфото и т. д. Во время кампании на каналах социальных сетей „Я люблю помогать“ будут публиковаться истории людей, сотрудничающих с этими организациями или получивших помощь благодаря этой инициативе. Согласно статистике благотворительной среды, в среднем сильные общественные организации собирают 17% всех пожертвований, которые проходят через среду.
„Я люблю помогать“ была создана Фондом Heateo Sihtasutus и Swedbank в 2008 году. Сегодня „Я люблю помогать“ превратилась в крупнейшую в Эстонии среду пожертвований, где каждый может найти организацию, близкую его сердцу, и поддержать её пожертвованием. За годы существования среды пожертвований „Я люблю помогать“ жители Эстонии поддержали благотворительные организации на сумму более 3,6 миллиона евро.
Более подробную информацию можно найти на сайте armastanaidata.ee/ru