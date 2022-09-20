Планируется реконструкция улицы Ластекоду: от жителей Таллинна ждут предложений

„В результате реконструкции улица Ластекоду должна превратиться в новое и качественное городское пространство, которое сформирует вместе с ожидающей обновления в ближайшие годы территорией Центрального рынка единое целое. После реконструкции по улице Ластекоду будет удобно и безопасно ездить на велосипеде“, - сказал вице-мэр Владимир Свет.

„Реконструкция, согласно плану, в корне преобразит пространство улицы – для пешеходов, велосипедистов и автотранспорта будут созданы отделенные друг от друга пространства для передвижения, условия проектирования предусматривают также достаточно места для озеленения, - сказала старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм. – Кроме того, будут обновлены уличное освещение, система отвода ливневых вод, трубопровод для систем центрального отопления и охлаждения, водопровода и канализации“.

С проектом условий проектирования и приложениями к нему можно ознакомиться по будням в Кесклиннаской районной управе по адресу Нунне, 18, а также (на эстонском) здесь.

Заинтересованные лица и те лица, чьи интересы данный правовой акт может затронуть, до 3 октября 2022 года имеют право представить свои предложения и возражения по адресу kesklinn@tallinnlv.ee или kommunaal@tallinnlv.ee, либо по почте.

Проект условий проектирования охватывает улицу Ластекоду на всей протяженности – от улицы Лийвалайа до улицы Масина, а также улицу Магазини от Ластекоду до Тартуского шоссе.