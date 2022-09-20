Новости Эстонии
20.09.2022, 16:15

Вывешивал флаг РФ, наклеивал на окно Z. Житель Ласнамяэ взялся за старое и снова отправится за решетку

 
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

„Я не хочу тратить свое время и сидеть за решеткой 30 суток“, — возмутился в зале суда гражданин России Илья Андреев, который неоднократно вывешивал на своем окне символику в поддержку российской агрессии. Именно такого наказания требовал для него представитель Департамента полиции и погранохраны (PPA). По решению судьи Андреев проведет в тюрьме чуть меньше этого срока.

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