ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 87-летнего мужчину
Полиция просит помощи в поисках пропавшего в волости Алутагузе в Ида-Вирумаа 87-летнего Калью. В связи с состоянием своего здоровья мужчина может не ориентироваться во времени и пространстве.
Около 9:00 во вторник в полицию поступило сообщение, что Калью ушел из своего дома в Алутагузе и до сих пор не вернулся. Полиция проверила окрестности его дома, больницы и различные места, где он может находиться, но мужчину до сих пор не удалось найти. На данный момент к поискам привлечены несколько полицейских патрулей, дроны и поисковые собаки.
Калью примерно 175 см ростом, у него короткие темные волосы. На нем были надеты темно-сине-белые фланелевые штаны с узором, на нем могут быть темно-синяя куртка и кепка.
Полиция просит всех, кто знает что-то о местоположении Калью, позвонить по номеру 112.