ФОТО | Полиция ищет пропавшего в Ида-Вирумаа 87-летнего мужчину

Около 9:00 во вторник в полицию поступило сообщение, что Калью ушел из своего дома в Алутагузе и до сих пор не вернулся. Полиция проверила окрестности его дома, больницы и различные места, где он может находиться, но мужчину до сих пор не удалось найти. На данный момент к поискам привлечены несколько полицейских патрулей, дроны и поисковые собаки.