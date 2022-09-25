Новая волна белорусов в Эстонии: в чем главная проблема и как складываются отношения с эстонцами?(5)
Андрей Эзерин, исследователь процессов городской солидарности и местных сообществ Беларуси, собирает материал для новой работы, в фокусе которой жизнь белорусской диаспоры в Эстонии. Мы представляем промежуточные результаты исследования, которыми Андрей поделился с RusDelfi.
Что такое новая волна?
„Новая белорусская диаспора в Эстонии: возможности взаимодействия с эстонским обществом“ - так называется проект, который мы проводим при поддержке Европейского союза. По его результатам планируется разработать рекомендации по укреплению потенциала диаспоры, наметить пути взаимодействия с эстонским обществом, еще один важный момент – предложения по защите интересов белорусской диаспоры.
У нас сейчас небольшой ресурс, то, что мы сейчас делаем, можно назвать эскизом серьезного проекта в будущем, который будет включать и масштабное социологическое исследование. А пока реализуется так называемое качественное исследование - интервью с экспертами и лидерами мнений, онлайн-опрос и фокус-группа.
Новая волна белорусской диаспоры в Эстонии, на взгляд экспертов, начала формироваться в середине 2000-х, но один из важных моментов консолидации пришелся на 2020 -2021 годы. Именно в этот момент произошел слом консервативного тренда, беларусы (ки) в Эстонии проголосовали за демократическое будущее на своей Родине. Это произошло в том числе благодаря новой волне – молодым, социально активным и образованным белорусам. Но в данной публикации я представлю итог одного из важных этапов – онлайн-опроса, который мы провели в сентябре, его участниками стали 42 человека.
Нужна ли диаспора белорусам?
Отмечу, что вопросы анкеты были сформулированы на белорусском языке, 80% его участников приехали в Эстонию в 2020 году и позже. На вопрос „Как вы оцениваете сегодняшнее состояние белорусской диаспоры в Эстонии?“ подавляющее большинство выбрало позитивные варианты ответов: 47,6% – „В развитии“ , 33.3% -- „Временная пауза после активного периода“, В тоже время 9.5 % -- считают, что в настоящий момент диаспора в стагнации, а остальные 9,6 % -- либо затрудняются ответить, либо ничего не слышали про активности диаспоры. При общем позитивном характере ответов в данном случае, повод для беспокойство все же есть: если сложить последние цифры получается почти 20%, на это уже стоит обратить внимание.
В целом белорусы в Эстонии стремятся сохранять связи с земляками. На вопрос „Как часто вы поддерживаете контакты с земляками“ были получены следующие ответы: 21, 4% -- „встречаемся раз в неделю“ , 21, 4% -- „встречаемся не реже одного раза в месяц, 47,6 % постоянно контактируют через мессенджеры по мере необходимости. И только 2.4 % ответили, что не поддерживают связи со своими земляками в Эстонии.
„В чем главная проблема диаспоры, если она вообще есть?“
Это один из важных вопросов нашего опроса, который носил открытый характер. На него нельзя ответить „да“ или „нет“, респондент должен был сам сформулировать развернутый ответ. Приведу несколько наиболее характерных:
„Слабая координация (или отсутствие координации) между различными сообществами, недостаточная информационная активность (особенно отсутствие работы с эстоноязычными СМИ), отсутствие структуры с серьезным политическим влиянием и представительством“.
„Слабая самоорганизация, слабая поддержка белорусской культуры (например, очень мало белорусов ходит на белорусские концерты или другие культурные мероприятия)“.
Также в ответах на этот вопрос было отмечено, что не хватает лидеров, регулярности мероприятий, организационной базы (постоянного места для встреч), „диаспора есть только в Таллинне“.
Как эстонцы относятся к белорусам?
На вопрос „Готовы ли вы лично участвовать в работе диаспоры?“ 83.4 % выбрали ответ – да. 10% ответили - нет, остальные определили своё участие „при определенных условиях“.
Мы предложили участникам опроса выбрать наиболее актуальные сферы для деятельности диаспоры, респондент мог назвать сразу несколько направлений. Представляем тройку лидеров. На первом месте -- „Правозащитная деятельность“ – 62%. Второе место разделили „Благотворительная деятельность“ и „Культура“ , которые набрали по 54.8%. И в других ответах подтверждается высокая заинтересованность в организациях, которые могли бы заниматься адвокатированием интересов белорусов в Эстонии.
А вот результаты ответов на вопрос „Насколько велик шанс у рядового белоруса потерять свою национальную идентичность в Эстонии, где 5 – самый большой риск, 1 – почти никакого риска?“. „Единица“ и „двойка“ суммарно почти уравнивают расстановку сил с „тройкой“, которая со своими 38.1% еще пытается сгладить ситуацию. Очевидно, что этот вопрос в будущем масштабном исследовании будет одним из самых важных.
Не менее важный и следующий вопрос: „Как обычные эстонцы относятся сегодня к белорусам?“:
30% -- „сложно определить“.
50% – „нейтрально“.
9.5% -- „уважением“
7.1 % – „негативно“
Оставшиеся несколько процентов ответов отражали особую точку зрения респондента.
Наш опрос завершал еще один открытый вопрос (без готовых вариантов) - „На какой основе можно строить взаимодействие между эстонцами и белорусами?“.
Вот наиболее популярные ответы:
Cовместные проекты в области культуры, образования, бизнеса.
Необходимость объединяться в тяжелые времена всем, кто стремится к европейским демократическим ценностям.
„Теплое общение, диалог, интерес к политическому общению, искренняя дружба“.
Даже на основании этого небольшого опроса можно сделать несколько важных выводов. Новая волна белорусов в Эстонии нуждается в постоянном контакте с земляками, в сильной и активной диаспоре. При этом правозащитная деятельность, адвокатирование интересов белорусов в Эстонии в настоящий момент лидирует с большим отрывом от других направлений.
Состояние самой диаспоры в целом оценивается позитивно, но также очевидно, что людям уже не хватает активностей, ярких событий, „пауза затянулась“ и, если ситуация не изменится в ближайшее время лояльность к диаспоре будет постепенно снижаться. При этом очень важно, что в настоящий момент больше 80 процентов ответивших, готовы лично принимать участие в мероприятиях диаспоры. Очевидно, что нужны новые лидеры, новые инициативы, расширение круга активностей, которые может быть сейчас проходят в закрытом формате. Довольно часто звучит вопрос об отсутствии постоянного места, куда можно прийти с проблемой или с радостью в любое время, речь идет о таком Белорусском Доме в Таллинне. Но при этом, белорусы, которые живут в других городах Эстонии отмечают, что нужно думать о том, как развивать диаспору в регионах.
Это только первые выводы, мы рассчитываем, что после завершения исследования и подготовки аналитического блока у нас будет возможность познакомить читателей RusDelfi с подробными результатами.