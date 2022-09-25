Новая волна белорусов в Эстонии: в чем главная проблема и как складываются отношения с эстонцами?

Отмечу, что вопросы анкеты были сформулированы на белорусском языке, 80% его участников приехали в Эстонию в 2020 году и позже. На вопрос „Как вы оцениваете сегодняшнее состояние белорусской диаспоры в Эстонии?“ подавляющее большинство выбрало позитивные варианты ответов: 47,6% – „В развитии“ , 33.3% -- „Временная пауза после активного периода“, В тоже время 9.5 % -- считают, что в настоящий момент диаспора в стагнации, а остальные 9,6 % -- либо затрудняются ответить, либо ничего не слышали про активности диаспоры. При общем позитивном характере ответов в данном случае, повод для беспокойство все же есть: если сложить последние цифры получается почти 20%, на это уже стоит обратить внимание.

Новая волна белорусской диаспоры в Эстонии, на взгляд экспертов, начала формироваться в середине 2000-х, но один из важных моментов консолидации пришелся на 2020 -2021 годы. Именно в этот момент произошел слом консервативного тренда, беларусы (ки) в Эстонии проголосовали за демократическое будущее на своей Родине. Это произошло в том числе благодаря новой волне – молодым, социально активным и образованным белорусам. Но в данной публикации я представлю итог одного из важных этапов – онлайн-опроса, который мы провели в сентябре, его участниками стали 42 человека.

У нас сейчас небольшой ресурс, то, что мы сейчас делаем, можно назвать эскизом серьезного проекта в будущем, который будет включать и масштабное социологическое исследование. А пока реализуется так называемое качественное исследование - интервью с экспертами и лидерами мнений, онлайн-опрос и фокус-группа.

„Новая белорусская диаспора в Эстонии: возможности взаимодействия с эстонским обществом“ - так называется проект, который мы проводим при поддержке Европейского союза. По его результатам планируется разработать рекомендации по укреплению потенциала диаспоры, наметить пути взаимодействия с эстонским обществом, еще один важный момент – предложения по защите интересов белорусской диаспоры.

В целом белорусы в Эстонии стремятся сохранять связи с земляками. На вопрос „Как часто вы поддерживаете контакты с земляками“ были получены следующие ответы: 21, 4% -- „встречаемся раз в неделю“ , 21, 4% -- „встречаемся не реже одного раза в месяц, 47,6 % постоянно контактируют через мессенджеры по мере необходимости. И только 2.4 % ответили, что не поддерживают связи со своими земляками в Эстонии.

„В чем главная проблема диаспоры, если она вообще есть?“

Это один из важных вопросов нашего опроса, который носил открытый характер. На него нельзя ответить „да“ или „нет“, респондент должен был сам сформулировать развернутый ответ. Приведу несколько наиболее характерных:

„Слабая координация (или отсутствие координации) между различными сообществами, недостаточная информационная активность (особенно отсутствие работы с эстоноязычными СМИ), отсутствие структуры с серьезным политическим влиянием и представительством“.

„Слабая самоорганизация, слабая поддержка белорусской культуры (например, очень мало белорусов ходит на белорусские концерты или другие культурные мероприятия)“.

Также в ответах на этот вопрос было отмечено, что не хватает лидеров, регулярности мероприятий, организационной базы (постоянного места для встреч), „диаспора есть только в Таллинне“.

Как эстонцы относятся к белорусам?

На вопрос „Готовы ли вы лично участвовать в работе диаспоры?“ 83.4 % выбрали ответ – да. 10% ответили - нет, остальные определили своё участие „при определенных условиях“.

Мы предложили участникам опроса выбрать наиболее актуальные сферы для деятельности диаспоры, респондент мог назвать сразу несколько направлений. Представляем тройку лидеров. На первом месте -- „Правозащитная деятельность“ – 62%. Второе место разделили „Благотворительная деятельность“ и „Культура“ , которые набрали по 54.8%. И в других ответах подтверждается высокая заинтересованность в организациях, которые могли бы заниматься адвокатированием интересов белорусов в Эстонии.