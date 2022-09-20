МНЕНИЕ | Сентябрь 2022: пока тепло, но все уже волнуются

Глубокий анализ энергетики Эстонии невозможен вне связи с ее скандинавскими и балтийскими соседями. Отрасль необходимо рассматривать, как целостный организм в рамках экономики региона. Близкие к критическим проблемы Литвы после закрытия Игналинской АЭС в 2009 году остаются, и влияют на нас. Латвия, более половины потребления покрывающая с помощью гидроресурсов, после паводка излишне зависима от импорта. Финны уже полтора десятка лет с проблемами строили АЭС, а в мае у них возникли дополнительные проблемы после прекращения экспорта электроэнергии и газа из РФ. Возникшие в 2021 году проблемы транзита между Норвегией и Швецией, тоже негативно влияет на цены. Хорошая новость для жителей Эстонии: наша электрогенерация практически не зависит от газа.