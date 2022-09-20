ГРАФИКИ | Главное об энергетическом кризисе в Эстонии. Насколько выросли цены на отопление и свет на самом деле?

При этом, несмотря на общий энергетический рынок ЕС, рост оптовых цен жители разных стран ощущают на себе очень по-разному: где-то стоимость энергии для них выросла более чем вдвое, а где-то — лишь на несколько процентов. Чтобы показать, в каких странах, кроме Чехии, кризис чувствуется острее всего, „Медуза“ сравнила европейские показатели энергетической инфляции и сопоставила их с общей долей расходов на энергию в бюджете домохозяйств.

Таких цен на газ в Европе действительно не было десятки лет. Даже с учетом многолетней инфляции

Значительный рост цен на все энергоносители начался еще в середине 2021 года на фоне выхода мировой экономики из пандемии. В 2022 году этот рост продолжился и обострился в связи с началом войны в Украине, на фоне которой был отменен ввод в эксплуатацию газопровода „Северный поток — 2“, а прокачка газа по „Северному потоку — 1“ сначала сокращалась, а к началу осени вовсе прекратилась. Уже к концу первого квартала нынешнего года цены на сырую нефть удвоились, цены на уголь утроились, а цены на природный газ выросли более чем в пять раз по сравнению с началом предыдущего года.

Многократный рост цен на газ именно в Европе хорошо показывает региональный характер кризиса и его связь с политической, а не глобальной экономической ситуацией. В США, которые от поставок российского газа не зависят, рост цен на европейском фоне почти незаметен.

Мировые цены на природный газ

Пока сильнее всего от кризиса пострадала активно поддерживающая Украину Эстония, слабее всего — „пророссийская“ Венгрия

Приведенный выше график отражает именно биржевую (спотовую) стоимость газа, по которой его можно купить или продать оптом в определенных точках обмена. Обычный же потребитель узнает о росте стоимости газа не на бирже, а прежде всего в своей платежной квитанции за отопление и электричество (часть которого вырабатывается на газовых ТЭЦ), на заправочной станции и в конечном счете на полках магазинов.