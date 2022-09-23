Бойня на картофельном поле: 25 лет назад произошло самое массовое убийство в истории Латвии

20 сентября 1997 года на картофельном поле в 13 км от Иецавы произошло самое массовое убийство в новой истории Латвии. И хотя дело происходило на излете лихих 90-х, когда организованная преступность все еще сводила между собой счеты или объявляла „приговор“ бизнесменам, к этому кровавому преступлению оказался причастен не наемный убийца, участник банды головорезов или кровожадный маньяк, а обычный охотник из земгальской глубинки. Да и мотивом преступления стала не корысть, а сведение личных счетов из-за земельного участка. Итог бойни — семеро убитых, сам преступник, совершивший суицид, и четверо раненых.