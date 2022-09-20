Президент Карис примет участие в сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

На этой сессии Генеральной Ассамблеи в среду поздно вечером по эстонскому времени президент Алар Карис выступит со своей первой речью в ООН как глава государства. В своем обращении он акцентирует роль ООН в урегулировании кризисов, сопротивлении агрессивным военным действиям России и оказании поддержки Украине.

„Эстония всегда выступала и выступает за мировой порядок, основанный на единых правилах и международном праве. Россия, постоянный член Совета Безопасности ООН, нарушает своей военной агрессией против Украины один из базовых принципов Устава ООН – запрет на применение силы против другого суверенного государства. Таким образом Россия бросила серьезнейший вызов нашему построенному на определенных правилах миру за всю историю его существования, что вызвало необходимость реформирования Совета Безопасности ООН“, подчеркнул президент Карис. „Простой вопрос до сих пор остается без ответа: как остановить агрессора, который как имеет право вето как постоянный член Совета Безопасности ООН?“

Президент Республики примет участие в посвященном сотрудничеству в цифровой сфере мероприятии на высоком уровне „Accelerating the Future of Digital Cooperation“, подготовленном совместно Эстонией, Норвегией, Германией, Программой развития ООН, Детским фондом ООН и Всемирным банком, а также примет участие в дискуссии лидеров, проводимой по инициативе Франции и Новой Зеландии по предотвращению распространения террористической информации (Christchurch Call). Помимо этого президент Карис посетит прием, организованный президентом США Джо Байденом.

Глава Эстонского государства вместе с президентами Латвии и Литвы встретится в Нью-Йорке с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Запланирована и четырехсторонняя встреча президентов стран Балтии и Польши. В рамках недели мероприятий ООН на высоком уровне президент Карис также проведет ряд двусторонних встреч и пообщается с местными эстонцами в Эстонском доме в Нью-Йорке.

Супруга президента Кариса, Сирье Карис, примет участие в программе для супругов глав государств, участвующих в неделе мероприятий ООН на высоком уровне, в том числе она посетит организованные супругами президентов Украины и Турции приемы и будет сопровождать главу Эстонского государства на приеме, организованном президентом США Джо Байденом.