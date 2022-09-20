Украинской теннисистке пришлось сняться с турнира WTA в Таллинне

„Я планировала сыграть в Таллине и Остраве, но, сделав несколько обследований моего запястья, которое беспокоило меня последние 10 дней, решила вернуться в Одессу и пройти полноценное обследование у своего врача, после чего станет ясно, куда двигаться дальше. Я надеюсь, что буду готова к выступлению в Остраве, но не уверена… Буду держать вас в курсе“, - написала 22-летняя Ястремская в социальных сетях.