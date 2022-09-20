Украинской теннисистке пришлось сняться с турнира WTA в Таллинне(2)
Украинская теннисистка Даяна Ястремская сообщила, что не сможет принять участие в таллиннском турнире WTA из-за травмы запястья.
„Я планировала сыграть в Таллине и Остраве, но, сделав несколько обследований моего запястья, которое беспокоило меня последние 10 дней, решила вернуться в Одессу и пройти полноценное обследование у своего врача, после чего станет ясно, куда двигаться дальше. Я надеюсь, что буду готова к выступлению в Остраве, но не уверена… Буду держать вас в курсе“, - написала 22-летняя Ястремская в социальных сетях.
Tallinn Open стартует 24 сентября, а турнир в Остраве стартует 3 октября.
Ястремская, занимающая 89-е место в мировом рейтинге, повредила запястье в матче против Эммы Радукану на турнире в Бухаресте на прошлой неделе. Украинка снялась при счёте 6:2, 5:3 в пользу британки.
Еще одна украинка Ангелина Калинина (WTA 351) также отказалась от участия в Tallinn Open.
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