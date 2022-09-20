Новости Эстонии
20.09.2022, 18:56

Фейки российской пропаганды? Коснутся ли введенные санкции граждан Беларуси

 
ФОТО: Delfi Meedia

Эстония, Литва, Латвия и Польша ввели новые ограничения и закрыли въезд для граждан России. Многих белорусов стал волновать вопрос, коснулись ли нововведения и их? Разбирается RusDelfi.

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„Практически на каждом шагу встречаем информацию о том, что и сейчас белорусы попали в очередные ограничения, которые начали действовать с 19 сентября“, — именно с такими запросами обратились в редакцию белорусы, которые живут в Эстонии.

„Действительно, российская пропаганда распространяет фейки о том, что въезд на территорию Евросоюза в страны Балтии и Польши запрещен. Нам в народное посольство в Эстонии периодически поступают запросы от граждан Беларуси о том, можем ли мы въехать, — рассказывает Виталий Молчанов, уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Эстонии.

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