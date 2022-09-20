Фейки российской пропаганды? Коснутся ли введенные санкции граждан Беларуси

Литва, Латвия, Польша и Эстония отделили белорусов от россиян

„Практически на каждом шагу встречаем информацию о том, что и сейчас белорусы попали в очередные ограничения, которые начали действовать с 19 сентября“, — именно с такими запросами обратились в редакцию белорусы, которые живут в Эстонии.

„Действительно, российская пропаганда распространяет фейки о том, что въезд на территорию Евросоюза в страны Балтии и Польши запрещен. Нам в народное посольство в Эстонии периодически поступают запросы от граждан Беларуси о том, можем ли мы въехать, — рассказывает Виталий Молчанов, уполномоченный офиса Светланы Тихановской в Эстонии.