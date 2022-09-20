Эстонская сеть магазинов парфюмерии и косметики I.L.U. обновляет свою концепцию

„Такая масштабная инновация I.L.U. —значительная инвестиция в 13-летнюю историю, которую, безусловно, с нетерпением ждут наши постоянные клиенты“, — сказала исполнительный директор I.L.U. Анне-Лийс Остов. „Планирование и строительство магазинов I.L.U. заняло у нашей команды разработчиков чуть меньше года. Исследования, проведенные сред клиентов до начала ремонта, вдохновило нас на то, чтобы сделать магазин более молодежным, игривым и женственным“. В обновленном магазине внимание также уделено устойчивым и экономичным решениям – плакаты и световые короба заменены цифровыми экранами, полностью заменено светодиодное освещение, а выбор материалов, используемых при строительстве, был экологически безопасным. „Мы также расширили ассортимент наших брендов и значительно увеличили площадь для ассортимента продуктов по уходу за кожей. Нишевые духи и пищевые добавки также будут в большем ассортименте, чем раньше, чтобы идти в ногу с пожеланиями клиентов. Обновился не только внешний вид и ассортимент выставочных залов, но и язык рекламы компании и весь брендинг I.L.U“.