Эстонская сеть магазинов парфюмерии и косметики I.L.U. обновляет свою концепцию
Сеть салонов красоты I.L.U. в значительной степени обновляет концепцию, ассортимент и брендинг своих магазинов, 15-ого сентября в Pärnu Keskus открылся первый полностью обновленный салон красоты. В начале октября откроется магазин бренда flag-ship в центре Rocca al Mare в Таллинне, в будущем планируется провести инновации во всех магазинах I.L.U.
„Такая масштабная инновация I.L.U. —значительная инвестиция в 13-летнюю историю, которую, безусловно, с нетерпением ждут наши постоянные клиенты“, — сказала исполнительный директор I.L.U. Анне-Лийс Остов. „Планирование и строительство магазинов I.L.U. заняло у нашей команды разработчиков чуть меньше года. Исследования, проведенные сред клиентов до начала ремонта, вдохновило нас на то, чтобы сделать магазин более молодежным, игривым и женственным“. В обновленном магазине внимание также уделено устойчивым и экономичным решениям – плакаты и световые короба заменены цифровыми экранами, полностью заменено светодиодное освещение, а выбор материалов, используемых при строительстве, был экологически безопасным. „Мы также расширили ассортимент наших брендов и значительно увеличили площадь для ассортимента продуктов по уходу за кожей. Нишевые духи и пищевые добавки также будут в большем ассортименте, чем раньше, чтобы идти в ногу с пожеланиями клиентов. Обновился не только внешний вид и ассортимент выставочных залов, но и язык рекламы компании и весь брендинг I.L.U“.
За обновленным архитектурным решением интерьеров магазинов I.L.U. стоит бюро Ace of Space под руководством Инес Кяарма. 2Проектирование выставочного зала и объединение концепции - серьезная проблема, в которой практичность и особые дизайнерские решения сочетаются друг с другом. I.L.U. по-прежнему вдохновлял меня больше всего желанием стать более юным, игривым и смелым. Поскольку основной целевой аудиторией являются женщины, в выставочных залах можно увидеть, прежде всего, женские формы и цвета, которые выделяются благодаря тщательно подобранным материалам. Конечный результат значительно шире и ярче, чем то, к чему мы привыкли в магазинах I.L.U. магазина“, — сказала Инес Кяарма. „При принятии решений и выборе материалов мы также учитывали устойчивость материалов, поэтому в выставочный зал попал эффектный розовый стол из переработанного камня и выставочная мебель. Помимо выдающегося внешнего вида, речь идет об инновационном и прочном материале, который еще не так широко используется в Эстонии“, - добавил Кяарма.
В дополнение к комплексному обновлению магазинов, I.L.U. также была переосмыслена визуальная идентификация бренда, созданная дизайнерским агентством Putka под руководством Эрика Теемяги: „Мы хотели создать более свежий, современный и привлекающий внимание внешний вид традиционного салона красоты с большой клиентской базой. Дизайн, который понравится уверенной и заботящейся о себе женщине. На работу меня вдохновил как новый дизайн интерьера, который соответствовал моему видению, так и открытый и требовательный клиент“, — сказал Эрик Теемяги.
В будущем все магазины I.L.U будут обновлены. „Работа над планировкой Ülemiste Keskus I.L.U уже началась, в начале 2023 года произойдут изменения, а также значительно увеличится площадь магазина“, — сказала Анне-Лийс Остов.
Магазинами I.L.U. управляет TKM Beauty Eesti, входящая в Tallinna Kaubamaja Grupp. ПТ TKM Beauty Eesti создано в 2007 году. Компания занимается розничной торговлей косметикой и косметическими принадлежностями под торговой маркой I.L.U. с пятью магазинами красоты в Таллине, Тарту и Пярну, а также по всей Эстонии d э-магазине www.ilu.ee.