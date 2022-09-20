Лучшие баскетбольные клубы Сербии сыграют в российском Суперкубке

После вторжения в Украину российских войск большая часть Европы отделилась от наших восточных соседей. Кроме всего прочего, все европейские команды ушли и из хоккейной, и из баскетбольной лиг. Например, в баскетбольной Лиге ВТБ в новом сезоне примут участие десять российских, один белорусский и один казахстанский клуб.

Однако сербские команды продолжают играть в России. В конце сентября будет разыгран Суперкубок Объединенной лиги ВТБ имени Александра Гомельского. В нем примут участие четыре лучшие команды объединенной лиги прошлого сезона ЦСКА (Москва), „УНИКС“ (Казань), „Зенит“ (Санкт-Петербург) и „Локомотив-Кубань“ (Краснодар). Однако компанию четверке составит ещё и Сербия, ведь в турнире также примут участие клубы Евролиги „Партизан“ и самая известная на Балканах кузница кадров „Мега“.

„Партизан“ — один из самых титулованных клубов страны, 21 раз выигравший титул чемпиона. Также „Партизан“ является постоянным участником Евролиги.

„Мега“ считается главной кузницей кадров в Восточной Европе. В этой команде, в частности, начинал свою карьеру Никола Йокич, самый ценный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) двух последних сезонов.