ГРАФИК | За год индекс цен производителей промышленной продукции вырос почти на 30%

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Эвели Шокман, по сравнению с августом прошлого года прежде всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электро- и теплоэнергии, а также в производстве продуктов питания, изделий из древесины и изделий из металла. „В обрабатывающей промышленности повышение цен составило 18,6%, в том числе в производстве продуктов питания — 24,8%“, — добавила Шокман.

По сравнению с июлем больше всего на индекс повлияло повышение цен в производстве электроэнергии и молочных продуктов. Кроме того, влияние на индекс в меньшей степени оказало повышение цен в производстве строительных и других материалов, а также снижение цен в производстве топливных масел, химической продукции и изделий из металла.

Индекс цен на экспортную продукцию в августе повысился по сравнению с июлем на 0,5%. Более всего повысились цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности и цены фармацевтической продукции и лекарственных препаратов. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также одежды. По сравнению с августом 2021 года индекс цен на экспортную продукцию повысился на 26,1%.

Индекс цен на импортную продукцию в августе увеличился по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5%. Более всего выросли цены электроэнергии, цены в горнодобывающей промышленности, а также цены промышленных машин и оборудования. При этом наиболее снизились цены нефтепродуктов, химикатов и химической продукции, а также изделий из древесины. По сравнению с тем же месяцем 2021 года индекс цен на импортную продукцию повысился на 29,4%.

Департамент статистики собирает и анализирует данные для проведения статистических работ „Индекс цен производителей промышленной продукции“, „Индекс цен на экспорт“ и „Индекс цен на импорт“ по заказу Министерства экономики и коммуникаций с целью получить обзор текущего состояния экономики Эстонии.