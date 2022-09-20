Иран охватили протесты в связи со смертью девушки, задержанной за неправильное ношение хиджаба

22-летняя Махса Амини, жительница иранской части Курдистана, впала в кому через несколько часов после того, как полиция нравов в прошлый вторник задержала ее за нарушение правил ношения хиджаба.

Свидетели обвинили полицейских в том, что они ее избили. Бригадный генерал полиции Хоссейн Рахими в понедельник сказал, что это ложь, и что смерть этой женщины была прискорбной случайностью.

Смерть Амини вызвала протесты в столице и на северо-западе Ирана, в провинции Курдистан. Там, по сообщениям местных источников, в понедельник в столкновениях с полицией были убиты два человека, а более тридцати получили ранения, в том числе тяжелые.

Протесты в иранском Курдистане вспыхнули в субботу в родном городе Амини Сакезе после ее похорон. Там силовики открыли огонь по толпе, которая шла к местной администрации. Одновременно или чуть позже протесты начались и в других курдских городах. На видео, размещенных в социальных сетях, видно, как толпа бросает камни в городе Дивандерре, а затем убегает под звуки выстрелов.

На других кадрах показаны акции протеста в столице, где женщины сняли платки и выкрикивали „Смерть диктатору“ - это скандирование часто используется в отношении верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

Курдская правозащитная группа Hengaw объявила в воскресенье, что во время протестов в двух городах были ранены по меньшей мере 38 человек.

Hengaw сообщила о гибели двух протестующих после столкновений в понедельник в Дивандерре, расположенном между Сакезом и административным центром иранского Курдистана, Санандаджем.

В организации также заявили, что в городе Букан в провинции Западный Азербайджан в ходе протестов погибла 10-летняя девочка: пуля попала ей в голову.

Махса Амини, этническая курдка из города Сакез в провинции Курдистан, умерла в больнице в пятницу, проведя три дня в коме.