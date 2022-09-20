„Миллион алых роз против сил зла“: как в России отреагировали на антивоенный пост Пугачевой

Пугачева сделала свое заявление утром в воскресенье, спустя два дня после того, как минюст признал ее мужа, юмориста Максима Галкина, „иностранным агентом“.

Певица попросила министерство внести ее в реестр „иноагентов“ вслед за Галкиным и заявила, что солидарна с мужем, „желающим Родине процветания, мирной жизни, свободы слова и прекращения гибели наших ребят за иллюзорные цели, делающие нашу страну изгоем и утяжеляющие жизнь наших граждан“.

Это первое публичное высказывание Пугачевой о российском вторжении в Украину. Максим Галкин же, напротив, выступал с резкой критикой этой войны, комментировал, например, преступления российских солдат в Буче и ракетный обстрел Одессы.

В Кремле высказывание Пугачевой комментировать отказались. „Я не буду комментировать никак эту тему“, - заявил в понедельник пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. Про Галкина же он говорил в начале сентября, что тот „делал очень плохие заявления, нам с ним явно не по пути“.

В чем значимость Пугачевой

Юрий Сапрыкин, журналист:

„В позднесоветском мире было два человека, которые спели о том, что люди чувствовали, но не знали еще, как об этом сказать: Пугачева и Высоцкий.

До нее на эстраде и в телевизоре царили такие застегнутые на все пуговицы Артисты Артистычи, она сломала этот шаблон, вышла на сцену как живой человек, не по-советски яркий и свободный.

Она не боялась выглядеть смешной, слабой, разочарованной, она пела о том, как хочется счастья и как страшно остаться одной, она давала надежду, что все это можно пережить и преодолеть. Она стала таким коллективным женским голосом страны, спела и сказала всё за всех.

То, что мы видели в последние лет 25, - это, можно сказать, её „заслуженный отдых“, телевизионное почивание на лаврах. Что ж, как выясняется, она осталась всё такой же живой и настоящей“.

„Миллион алых роз против сил зла“