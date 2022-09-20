Катрина Лехис после операции: я поняла, что должна слушать свое тело, а не других людей

После обследований выяснилось, что спортсменка должна лечь под нож. „Мы сделали операцию, прошло больше месяца, и я двигаюсь. Я тренируюсь и возвращаюсь в форму. Я благодарю доктора Мадиса Раху, который все сделал хорошо, быстро и дал совет“, — сказала Катрин Лехис в спортивных новостях ETV.

„Мы имеем дело с вещами, которые укрепляют ногу. Сейчас задача состоит в том, чтобы нижняя часть ноги стала сильнее“, — добавил она. „Теперь надо действовать спокойно и не торопиться. Я не хочу форсировать события, потому что это может усугубить ситуацию. На это нужно время“.

По словам ее тренера Николая Новоселова, они все еще находятся на связи с доктором Раху, который осматривает спортсменку, оценивает ее состояние и составляет план дальнейших обследований. Хотя спортсменка может работать над группами мышц, на которых раньше нельзя было сосредоточиться из-за нехватки времени, шпагу его подопечная в ближайшее время в руки не возьмет.

Травма Лехис, также сильно повлияет и на командное выступление сборной, она пропустит этап Кубка мира „Tallinna Mõõk“ и скорее всего, следующий этап Кубка мира. „Будет приличная потеря очков. Следующие соревнования, скорее всего, начнем с подгруппы. Будет тотальный перезапуск и подъем с нуля“, — говорит Новоселов, предвкушая новый год, когда будут разыграны путевки на парижскую Олимпиаду.

По словам Новоселова, одна из причин травмы — изменение прежнего подхода. „Мы проанализировали и обнаружили, что сезон был относительно хаотичным. Может быть, успешная Олимпиада выбила нас из колеи, и мы не были на 100% сосредоточены. Если до сих пор мы следовали нашему плану, то по какой-то причине в прошлом сезоне мы сосредоточились на совместной работе с другими и наличии общего плана. Это было явно неправильное решение“, — заявил тренер.

Лехис была выбрана спортсменкой Эстонии в 2021 году и в этом году получила Орден Белой звезды II. „Для тяжелых нагрузок нужно понимать свое тело. Это было главное, чему я научился - нужно больше слушать свое тело, а не то, что хотят и ожидают другие. Это мой главный урок сейчас“, — сказал она.