МОК ищет способы вернуть российских спортсменов в спорт

24 февраля российские войска вторглись в Украину, и вскоре МОК направил в спортивные федерации призыв не допускать к соревнованиям спортсменов из России и Белоруссии. Большинство подассоциаций входило в зонтичную организацию, а спортсменов из двух стран видели только на международных соревнованиях по отдельным видам спорта.

Хотя война продолжается, МОК смягчает свой подход. „Нам известно, что МОК начинает думать о том, есть ли способ вернуть российских спортсменов. Они начали контактировать со всеми заинтересованными сторонами, чтобы получить информацию по этой теме“, — сказал Лайонс.

По её словам, Олимпийский комитет США также считает наказание, назначенное российским спортсменам, слишком суровым. „Думаю, все мы в какой-то момент чувствуем, что спортсмены не должны быть жертвами какой бы то ни было политики или напряженности, которая существует по всему миру“, — сказала Лайонс. „На мой взгляд, неизбежно возникнет желание, чтобы находящиеся в России спортсмены вернулись и стали частью соревнований, но сроки и то, как это будет выглядеть, еще предстоит определить“.