Продолжение истории животных из Сетомаа: волонтерам из Ида-Вирумаа удалось спасти корову, которая находилась на волоске от гибели на бойне(1)
Несколько дней назад волонтеры НКО Loomapäästegrupp начали спасение несколько оставшихся в живых собак из ужасных условий в Сетомаа. Их хозяин умер неделю назад, и когда на место прибыли чиновники Департамента сельского хозяйства и продовольствия и спасатели, то обнаружили погибших собак, живых собак в очень плохом состоянии и корову. Об этом RusDelfi писал в воскресенье, 18 сентября.
Сегодня руководитель приюта Пяйте (MTÜ Ayuda) Ксения Клочкова рассказала на страницах Facebook о том, что их команде удалось спасти корову.
„Там так же оказалась корова, которой мы предложили дом. Времени департамент (PTA) дал 3 дня, иначе едет на мясокомбинат. Сегодня мы за ней выехали, но по приехав на место, нам сообщили, что наследники решили ее отправить на мясо все-таки. Было решено забрать корову в любом случае. Мы предложить за нее денег, но местная волость не дала номера хозяев. Поэтому мы забрали корову из этого ужаса и передали волости наши требования, либо мы выкупаем ее, либо временно забираем на передержку, наследник оплачивает нам транспорт и передержку, и может забрать корову тогда. Еще не доехав до дома, нас оповестили, что наследник отказался от нее. Более подробная история и видео будут в ближайшие дни“, - написала Ксения (пунктуация и орфография авторские - ред.)
Корову назвали Булочка, ее привезли в Пяйте, и она потихонечку осваивается в новом доме, это видно из видео, опубликованного Ксенией.
К сожалению, по информации от Группы спасения животных, которые помогали спасать собак в Сетомаа, из 21 спасенных животных в живых остались 8, остальные 13 были усыплены в Тартуском приюте по причине агрессивности.