Продолжение истории животных из Сетомаа: волонтерам из Ида-Вирумаа удалось спасти корову, которая находилась на волоске от гибели на бойне

„Там так же оказалась корова, которой мы предложили дом. Времени департамент (PTA) дал 3 дня, иначе едет на мясокомбинат. Сегодня мы за ней выехали, но по приехав на место, нам сообщили, что наследники решили ее отправить на мясо все-таки. Было решено забрать корову в любом случае. Мы предложить за нее денег, но местная волость не дала номера хозяев. Поэтому мы забрали корову из этого ужаса и передали волости наши требования, либо мы выкупаем ее, либо временно забираем на передержку, наследник оплачивает нам транспорт и передержку, и может забрать корову тогда. Еще не доехав до дома, нас оповестили, что наследник отказался от нее. Более подробная история и видео будут в ближайшие дни“, - написала Ксения (пунктуация и орфография авторские - ред.)