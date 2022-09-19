ФОТО | Глава Stratcom НАТО появился на сцене конференции в носках с надписью „Топчу русню“

Фотография была сделана во время конференции в Академическом центре стратегических коммуникаций в Варшаве. В мероприятии приняли участие украинские военные. Янис Сартс находился на сцене и сидел в кресле. Брюки слегка задрались, и надпись на носках было легко прочесть.

Носки цвета хаки, как сообщает украинское медиа „Обозреватель“, производит бренд Dodo Socks совместно с украинским журналистом Майклом Щуром в поддержку 112-й бригады теробороны. Половина доходов от продажи носков перечисляется Украинским Вооруженным силам. На сайте Dodo Socks одна пара носков стоит 5,50 евро.

„Украинцы с восхищением комментируют носки директора Центра стратегической коммуникации НАТО“, — отмечает „Обозреватель“. В комментариях фигурируют такие фразы „Внимание — носкам“, „Носки — в топе“, „Янис Сартс в стильных носках“ и так далее.

На носки Сартса обратили внимание и кремлевские масс-медиа, которые, как и ожидалось, критиковали предмет гардероба. Так российский телеканал Ren TV в Twitter утверждает, что Сартс явился на конференцию в „унижающих русских“ носках, а Life.ru назвал носки „русофобскими“.

Комментарий в Twitter по-английски написал и сам Янис Сартс, пояснивший, что он имеет ввиду под понятием „русня“:

„Русня- люди, верящие в свое „особое“ право вторгаться и оккупировать соседей, люди, которые при вторжении убивают тысячи невинных людей в Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе и так далее и так далее и так далее, люди, которые пытают и убивают заключенных, люди, которые уничтожают ракетами детские сады и школы“, — написал Сартс в первом сообщении, обрывающимся на запятой. Далее он продолжил мысль — „больницы и супермаркеты, люди, которые призывают убивать больше украинцев и разрушать гражданскую инфраструктуру, люди, которые пытаются помочь скрыть эти военные преступления, люди, которые вопреки всем фактам делают вид, что ничего этого не происходит“.