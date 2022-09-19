19.09.2022, 21:27
ВИДЕО | У причала в Пярнуском порту затонул исторический парусник
ФОТО: | etv+
По предварительным данным, на судне Jenny Kruse перестали работать насосы. На паруснике было около ста литров дизельного топлива, которое начало вытекать, всего в воду вылилось около 50 литров, передает rus.err.
На ликвидацию топливного загрязнения была вызвана пярнуская бригада спасателей. Люди в ходе инцидента не пострадали.
Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом прописки был Пярну, где летом он использовался для морских прогулок.