ВИДЕО | У причала в Пярнуском порту затонул исторический парусник

На ликвидацию топливного загрязнения была вызвана пярну ская бригада спасателей. Люди в ходе инцидента не пострадали.

Парусник был построен в качестве рыболовецкого судна в Дании в 1946 году, с 2011 года его портом прописки был Пярну, где летом он использовался для морских прогулок.