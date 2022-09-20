ВЛАСТЬ ДОЛГОВ | Наш источник из мира кредитования: обман клиентов - обычное дело. Все равно никто ничего не проверяет(14)
Наш источник, который в течение пяти лет имел непосредственное отношение к эстонскому рынку кредитования и знает многие грязные подробности о связанных с ним махинациях, рассказывает, что при выдаче кредитов никто не заботится о том, реально ли люди смогут их погасить. Определяющим моментом является то, есть ли у ходатайствующего о кредите какая-либо недвижимость.
Кадри (имя изменено - прим. ред.) начала работать в кредитном бюро в Таллинне в начале 2018 года, сразу после переезда в столицу из Тарту. В тех же офисных помещениях, что и ее бюро, находилось еще несколько компаний, занимающихся кредитованием, у которых были одни и те же владельцы. В обязанности Кадри входила разработка стратегии развития кредитного бюро, но вскоре начальство стало давать ей и другие поручения.
Уволившись от первого работодателя, Кадри продолжила работу в той же сфере: она ежедневно занимается рефинансированием долгов людей, взявших быстрые кредиты и испытывающих проблемы с их выплатой. Она также отвечает за анализ судебных решений в этой области. Если коротко: она знает, о чем говорит.
Возможно, прозвучит наивно, но если компания понимает, что я не подхожу для получения кредита, почему она все равно дает мне кредит?
Хочет заработать.
Но если видно, что у меня нет денег, чтобы вернуть долг.
Если у тебя возникнут проблемы, всегда можно продать твою квартиру в рамках процедуры исполнения взыскания и получить свои деньги обратно. Ипотека - это кредит с наименьшим риском для кредитора. И очень рискованный кредит для заемщика.
Чтобы еще раз убедиться, что я все правильно понимаю, я спрошу еще раз. Если я не кредитоспособный человек, это не является препятствием для получения кредита?
Нет, если у тебя хороший залог.