ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (208-й день) | В Кремле впервые прокомментировали обвинения в совершении военных преступлений в Изюме

Россия за последние 10 дней могла потерять четыре военных самолета, считает британская разведка. Возможно, это произошло из-за резкой смены линии фронта, поскольку некоторые самолеты могли оказаться над территорией противника;

В Кремле впервые прокомментировали обвинения в адрес России в совершении военных преступлений, которые могли случиться в городе Изюм. После российского отступления там нашли массовое захоронение с более 400 могилами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения „враньем по сценарию Бучи“.

В ЛНР и ДНР предложили немедленно провести референдум о присоединении к России. В подконтрольной РФ администрации оккупированной Херсонской области заявили об аналогичном „желании жителей“.