ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (208-й день) | В Кремле впервые прокомментировали обвинения в совершении военных преступлений в Изюме
Подводим итоги очередного дня войны.
Германия передаст Украине еще 4 самоходные артиллерийские установки Panzerhaubitze 2000 и снаряды к ним, сообщило минобороны Германии в понедельник.
Власти Донецка, который с 2014 года контролируется пророссийскими силами, сообщили о гибели 13 человек, в том числе двух детей, в результате обстрела
Украина обвинила Россию в обстреле Южно-Украинской АЭС в Николаевской области;
„Ночью в 300 метрах от Южноукраинской АЭС прилетела ракета. Произошло кратковременное отключение электролинии. В зданиях на территории АЭС повреждены окна. Оккупанты снова захотели пострелять, но забыли, что такое атомная станция. Россия подвергает опасности весь мир. Нужно остановить ее, пока не поздно„, - говорится в заявлении украинского президента Владимира Зеленского. В официальном телеграм-канале Зеленского также опубликованы фотографии, на которых видны последствия обстрела.
Мосгорсуд сократил всего на один месяц приговор мундепу Алексею Горинову, получившему семь лет колонии по обвинению в распространении „военных фейков“. Горинов стал первым приговоренным к реальному сроку по этой статье, появившейся в российском УК после вторжения в Украину;
Россия за последние 10 дней могла потерять четыре военных самолета, считает британская разведка. Возможно, это произошло из-за резкой смены линии фронта, поскольку некоторые самолеты могли оказаться над территорией противника;
В Кремле впервые прокомментировали обвинения в адрес России в совершении военных преступлений, которые могли случиться в городе Изюм. После российского отступления там нашли массовое захоронение с более 400 могилами. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти обвинения „враньем по сценарию Бучи“.
В ЛНР и ДНР предложили немедленно провести референдум о присоединении к России. В подконтрольной РФ администрации оккупированной Херсонской области заявили об аналогичном „желании жителей“.
Два сотрудника ОБСЕ получили 13 лет в самопровозглашенной ЛНР
В самопровозглашенной ЛНР приговорили двоих сотрудников Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству (ОБСЕ) к 13 годам.
В апреле стало известно о задержании нескольких сотрудников ОБСЕ на территориях, занятых пророссийскими сепаратистами на востоке Украины.
Дмитрия Шабанова - помощника по вопросам безопасности - и переводчика Максима Петрова обвинили в госизмене. Оба работали в Луганске.
Представители самопровозглашенной ЛНР сообщали о задержании сотрудников по подозрению в госизмене и „передаче сведений закрытого характера иностранным спецслужбам“.
Источники: Би-би-си, Telegram, Meduza.
Во время войны оперативно проверить информацию, которую сообщают даже официальные представители воюющих сторон, невозможно. Относитесь к ней с осторожностью.