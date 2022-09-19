В Литве решают вопрос об ограничении въезда для граждан Беларуси

„Как известно, идет жестокая война, ее организовала Россия против Украины. Мы видим, что Россия как государство непрогнозируема, агрессивна, 3/4 ее граждан поддерживают такие действия своей страны. Неприемлемо, чтобы поддерживающие войну россияне свободно путешествовали по миру, Литве, ЕС. Это аспекты, касающиеся безопасности, поскольку поддержка войны - угроза для безопасности нашей страны и ЕС“, – пояснила министр.

Она отметила, что сейчас решают вопрос, не принять ли такое же решение относительно белорусов.

„Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов“, – заметила Билотайте.

С полуночи до 9 ч. сегодняшнего дня в Литву не впустили 11 граждан России.