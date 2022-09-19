В Литве решают вопрос об ограничении въезда для граждан Беларуси(2)
С 19 сентября в Литве действует ужесточенный контроль за въездом россиян. Министр внутренних дел Агне Билотайте сказала, что поднят вопрос аналогичного запрета для белорусов, пишет литовский Дельфи.
„Как известно, идет жестокая война, ее организовала Россия против Украины. Мы видим, что Россия как государство непрогнозируема, агрессивна, 3/4 ее граждан поддерживают такие действия своей страны. Неприемлемо, чтобы поддерживающие войну россияне свободно путешествовали по миру, Литве, ЕС. Это аспекты, касающиеся безопасности, поскольку поддержка войны - угроза для безопасности нашей страны и ЕС“, – пояснила министр.
Она отметила, что сейчас решают вопрос, не принять ли такое же решение относительно белорусов.
„Я ясно вижу, что белорусский режим также участвует в военных действиях и организует гибридные атаки против Литвы, используя нелегальных мигрантов. Я думаю, что это серьезные аргументы для решения вопроса белорусов“, – заметила Билотайте.
С полуночи до 9 ч. сегодняшнего дня в Литву не впустили 11 граждан России.