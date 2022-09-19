Правда ли, что россиянин избил двух украинских беженок на юге Франции?

Первым об инциденте 12 сентября сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк у себя в фейсбуке и в твиттере. Он написал на французском и украинском языках, что россияне избили двух украинок за то, что те слушали украинскую музыку. Также он отметил, что преступники пока не найдены.

Тем же вечером на сайте газеты Nice-Matin вышла статья под громким заголовком „Не за этим мы бежали от войны“. Журналисты издания рассказывают о двух украинских беженках, которые гуляли по Рокебрюн-Кап-Мартен, курорту на Лазурном Берегу. В какой-то момент они включили на телефоне видео с украинской музыкой. Среди прочего там были такие слова: „Миру было бы лучше без российской армии“. Одному из проходящих мимо мужчин это не понравилось, он напал на женщин и сильно избил их. Журналисты со слов пострадавших называют его русскоязычным.