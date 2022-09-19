Правда ли, что россиянин избил двух украинских беженок на юге Франции?
В украинской прессе и в соцсетях разошлась история о беженках из Украины, которых во французском Рокебрюн-Кап-Мартен избил россиянин. Мы решили проверить правдивость этих сообщений.
Новость об избиении двух беженок российским туристом появилась во многих украинских СМИ (например, ТСН, УНИАН, „Украинская правда», „Европейская правда», „Фокус», „Гордон», „Деловая столица»). Об этом сообщила у себя в твиттере посол Украины в Эстонии Марьяна Беца (4000+ ретвитов на момент написания этого разбора), заявив, правда, что всё произошло в Париже. Её запись перепостил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес (800+ ретвитов). Писали об этом и другие пользователи Twitter, их посты тоже собирали сотни, а иногда и тысячи ретвитов. Разошлась история и в Facebook: посты о произошедшем собирают сотни лайков, репостов и гневных комментариев.
Первым об инциденте 12 сентября сообщил вице-президент Союза украинцев Франции Владимир Когутяк у себя в фейсбуке и в твиттере. Он написал на французском и украинском языках, что россияне избили двух украинок за то, что те слушали украинскую музыку. Также он отметил, что преступники пока не найдены.
Тем же вечером на сайте газеты Nice-Matin вышла статья под громким заголовком „Не за этим мы бежали от войны“. Журналисты издания рассказывают о двух украинских беженках, которые гуляли по Рокебрюн-Кап-Мартен, курорту на Лазурном Берегу. В какой-то момент они включили на телефоне видео с украинской музыкой. Среди прочего там были такие слова: „Миру было бы лучше без российской армии“. Одному из проходящих мимо мужчин это не понравилось, он напал на женщин и сильно избил их. Журналисты со слов пострадавших называют его русскоязычным.
На инцидент почти сразу же отреагировало посольство Украины во Франции, опубликовав твит: „Мы внимательно следим за ситуацией с двумя украинками, которые стали жертвами нападения на юге Франции. Наши консулы находятся на связи с двумя женщинами, которым оказана необходимая медицинская помощь. Мы сотрудничаем с властями [Франции] для оперативного расследования этого чудовищного инцидента“. В твите нет никакой информации о нападавшем, однако в комментариях к нему многие утверждают, что это был россиянин, и ставят хештег #visabanforrussians.
Официальный представитель МИД Украины Олег Николенко также рассказал о случившемся в Facebook. Как и представители посольства Украины во Франции, он ничего не написал о национальности или гражданстве напавшего, при этом в комментариях пользователи однозначно обвиняют россиян.
Однако спустя два дня та же Nice-Matin опубликовала новые подробности. Нападавшего нашли и задержали, им оказался 33-летний украинец, бывший военный, который приехал во Францию в начале года. Эту информацию подтвердил и прокурор Ниццы, выложивший в своём твиттере пресс-релиз, где говорится, что задержанный, „также украинец по происхождению“, признался в содеянном. Ему грозит до трёх лет лишения свободы и штраф до €45 000 за акт насилия, „совершённый из-за расы, этнической принадлежности или религии“.
Журналисты Nice-Matin узнали от адвоката нападавшего, что ранее он служил в украинском спецназе, затем ушёл в отставку по состоянию здоровья и после этого работал телохранителем сначала в Украине, а затем во Франции. По данным журналистов, мужчина напал на своих соотечественниц, приняв их за россиянок. Эти данные подтвердили и источники французского издания 20 minutes. Как сообщает мэрия города, напавшего в кратчайшие сроки нашли с помощью городских камер.
Стоит отметить, что почти ни у кого из пользователей соцсетей, писавших о напавшем на беженок россиянине, нет опровержения или дополнения о том, что он оказался украинцем.
Итог: Неправда