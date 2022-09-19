Право неграждан голосовать на местных выборах не отнимут, если не передумают соцдемы

Тот факт, что Партия реформ поддерживает направление законопроекта на второе чтение, не означает, что они готовы поступиться единством коалиции в решении принципиальных вопросов. Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев, в ответ на вопрос о том, останется ли закон непринятым, если к нему не присоединятся социал-демократы, которые до сих пор относились к нему скептически, ответил утвердительно.

Во-вторых, следует отметить, что поддержка отправления проекта на следующее чтение — это не то же самое, что поддержка законопроекта в его нынешнем виде. Во втором чтении могут быть внесены поправки. „Мы не можем поддерживать право голоса граждан России и Беларуси как стран-агрессоров“, — сказал Вырклаев и дал понять, что эта необходимость исходит из соображений безопасности. Он указал, что нынешняя редакция законопроекта также лишит права голоса граждан союзных стран. Наиболее заметным было бы лишение избирательных прав граждан США и Великобритании.