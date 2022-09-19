Право неграждан голосовать на местных выборах не отнимут, если не передумают соцдемы(57)
В апреле восемь членов фракции Isamaa представили в Рийгикогу законопроект, лишающий права голоса граждан третьих стран. До сих пор считалось, что надежды на жизнеспособность у этого плана нет, но теперь его направление на второе чтение поддерживает не только Isamaa, но и EKRE, и Партия реформ. Теоретически это составляет в общей сложности 64 голоса, что является подавляющим большинством, необходимым для принятия решения.
Тот факт, что Партия реформ поддерживает направление законопроекта на второе чтение, не означает, что они готовы поступиться единством коалиции в решении принципиальных вопросов. Председатель фракции Партии реформ Март Вырклаев, в ответ на вопрос о том, останется ли закон непринятым, если к нему не присоединятся социал-демократы, которые до сих пор относились к нему скептически, ответил утвердительно.