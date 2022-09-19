Гражданин Эстонии избил жену до смерти во время поездки в Турцию

По неизвестным до сих пор причинам между парой, которая отдыхала в городе Анталья, вспыхнула ссора. Когда ссора переросла в драку, 42-летний Михаил ударил свою 41-летнюю жену и сломал ей зубы.

Елена была доставлена ​​в больницу на скорой помощи, но спасти ее не удалось, и она скончалась. На теле Елены были обнаружены порезы глубиной два сантиметра и кровоподтеки. После вскрытия тело женщины отправят на родину.

Полиция арестовала Михаила, против него возбуждено уголовное дело.

По словам представителя МИД, им известно об инциденте. „Сам задержанный в МИД не обращался“, — добавил он.

При необходимости консул может проконсультировать по вопросам регистрации смерти и транспортировке тела в Эстонию.