Гражданин Эстонии избил жену до смерти во время поездки в Турцию(18)
Гражданин Эстонии Михаил во время ссоры избил до смерти свою жену Елену в номере отеля в одном из районов турецкой Антальи, сообщает Business Turkey.
По неизвестным до сих пор причинам между парой, которая отдыхала в городе Анталья, вспыхнула ссора. Когда ссора переросла в драку, 42-летний Михаил ударил свою 41-летнюю жену и сломал ей зубы.
Елена была доставлена в больницу на скорой помощи, но спасти ее не удалось, и она скончалась. На теле Елены были обнаружены порезы глубиной два сантиметра и кровоподтеки. После вскрытия тело женщины отправят на родину.
Полиция арестовала Михаила, против него возбуждено уголовное дело.
По словам представителя МИД, им известно об инциденте. „Сам задержанный в МИД не обращался“, — добавил он.
При необходимости консул может проконсультировать по вопросам регистрации смерти и транспортировке тела в Эстонию.