Закон об охранной деятельности изменят: понижается возрастной ценз, вводится образовательный

По словам председателя комиссии Хельо Пикхоф, законопроект направлен на обеспечение более высокого качества и большей надежности охранной деятельности, а также защиты основных прав связанных с ней лиц. Кроме того, документ призван укрепить сотрудничество между охранными предприятиями, государственными учреждениями и органами местного самоуправления с целью создания безопасной жилой среды.

„Рада отметить, что законопроект снимет ограничение, согласно которому сейчас лица в возрасте 18 лет не могут работать служащими охраны. В соответствии с действующим законом, служащему охраны должно быть не менее 19 лет. Подобное ограничение не имеет смысла и может препятствовать выходу молодежи на рынок труда в сфере охранной деятельности. Согласно законопроекту, служащему охраны должно быть не менее 18 лет“, – сказала Пикхоф.

Заместитель председателя комиссии Марек Юргенсон подчеркнул, что крайне важно привлечь к производству законопроекта все заинтересованные стороны и выслушать их мнение.

Законопроектом также вводится обобщающее понятие „служащий охраны“, охватывающее сотрудников охраны, а также сотрудников и руководителей службы безопасности, которые должны обладать соответствующей специальностью. Лицо без образования не может быть служащим охраны. Служащим охраны может быть физическое лицо-предприниматель или сотрудник предприятия в сфере охранной деятельности.

Нынешнее регулирование охранной деятельности было создано в конце 1980-х годов. Действующая редакция была принята 19 лет назад. Цель создания новой редакции была поставлена в 2015 году, когда началась работа над составлением соответствующего законодательного предложения.

Комиссия решила направить проект закона об охранной деятельности пленарному заседанию Рийгикогу на первое чтение, которое состоится 28 сентября. Планируется, что закон вступит в силу 1 июля 2024 года.