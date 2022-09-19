Охотник и лесной гид из Вирумаа Пеэтер Хуссар: ошибки можно совершить и в лесу

„Нельзя переделать чужую среду под себя, по своему усмотрению. И тем не менее зачастую кажется что это сегодня происходит под действием эмоций. Тем не менее, лес растет долго и как ни крути, а то, что сегодня у нас так много природных ценностей и даже те же самые 1000 медведей в лесу, это заслуга лесничих которые работали в лесу 10, 20, 50 и 70 лет назад в нашем лесу“.

По словам Хуссара, глубокие следы от колёс в природе являются важной частью современного тренда посещения лесов. „Я чувствую, что в наши дни многие ходят в лес, потому что это модно. А нормой поведения при этом становятся городские привычки, а не желание испытать настоящее единение с природой“, – подчёркивает он, глядя в окно на птиц. Зачастую с этой позиции оценивается и то, что происходит в лесу, а именно: вырубки или любые другие работы в лесу.

Отвечая на вопрос, каково ходить по лесу сегодня с туристами, Хуссар делится своими впечатлениями от недавнего похода с иностранными туристами: „Мои сегодняшние гости слышали о том, что в лесах Эстонии живет примерно тысяча медведей и конечно, ожидали с нетерпением. Когда же начнётся шоу“ – он описывает свой тур с ухмылкой. „Но если говорить о том, как я оцениваю здоровье нашего леса и главное – готовность людей его посещать, я скорее встану на сторону леса. Лес нуждается в нашей защите, но не в „классическом“ смысле как может быть сразу подумают читатели из больших городов: что лес нельзя вырубать. А беречь в смысле понимания, ежедневной заботы и внимательного отношения даже во время посещения: не мусорить, не вредить почве тяжелыми колесами квадрациклов.

Пеэтер Хуссар работает в Школе Природы в Сагади, ведет курс подготовки для молодых охотников и является востребованным лесным гидом или человеком, который ведет гостей Эстонии на экскурсию не в старый город, а в лес. Леса Лахемааского Национального парка, который был первым национальным парком, основанным в Эстонии еще во время Советского Союза, славятся своим богатством. Лахемааский национальный парк Хуссар знает как свои пять пальцев и уже несколько лет знакомит с ним туристов из самых разных стран.

Говоря о ведущихся в обществе дебатов о лесе, Хуссар признаёт, что теперь ему придётся тщательно подбирать слова. Он не хочет никого обидеть, но у него есть своё видение дисгармонии между сельскими и городскими жителями.

„В современной напряжённой жизни под воздействием эмоций принимаются решения о таких вещах, природу которых люди далекие от природы не понимают. Понятно, что человеку нравится старый лес, потому что он был таким „всю его жизнь“. На самом деле это означает только последние несколько десятков лет и природе нужно разнообразие. Ябы сравнил здоровый лес с лоскутным одеялом, в котором есть и старых и молодой и восстанавливающийся и нетронутый лес“.

Хуссар поясняет, что начало нынешнему изобилию лесов было положено в 1950-е годы, при советском режиме, когда пригодные для культурных посевов угодья массово засаживались елями, и происходило это по простой причине – не хватало людей для выращивания сельскохозяйственных культур. Многие погибли во время войны, многие были депортированы …

Тогда, еще несколько десятков лет до потепления климата считалось, что эти деревья послужат будущим поколениям. „Сейчас, 70 лет спустя, выясняется, что этот план сработал не совсем. Ель быстро растёт, чувствительна к короедам и потеплению климата. Сейчас мы видим, что изменения последних десятилетий нехорошо сказались на здоровье наших ельников и теперь есть необходимость исправить ошибки, заменить наши ельники на более устойчивые к потеплению климата породы, иначе эту работу за нас сделает сама природа, так как она привыкла. И это более болезненный путь чем вырубка, потому что это может подразумевать пожар, нашествие короедов (что мы сейчас наблюдаем в Эстонии), гектары сломленного леса впоследствии шторма“, – поясняет Хуссар.

„Сегодня, когда вокруг очень много информации и люди зачастую склонны чувствовать себя экспертами почти в любой сфере, а особенно в сфере природы и конечно, активно высказывают свое мнение в социальных сетях, обсуждение вокруг леса накалилось. Но мы должны помнить, что наш лес – это вечный двигатель, который постоянно восстанавливается и лес Эстонии растет каждую минуту, даже во время нашего разговора. Нам надо просто относиться к лесу с вниманием и помнить, что на выращивание устойчивых лесов нужно как минимум столетие. При этом, чтобы исправить неверное решение, иногда необходимо вырубить старый лес. Теперь же, когда в Европе тысячи гектаров леса были за последние годы истреблены, выясняется, что и в Эстонии мы не имеем права спасать свои леса, потому что кто-то считает иначе. Наверно у нас действительно наступило время Дня Леса и мы, его профессионалы должны объяснить людям, как и что происходит с нашими лесами и, что еще важнее, что с ними может произойти если мы поддадимся эмоциям“.