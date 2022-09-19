ISW: Путин делает ставку в войне на „добровольцев“

Кремль уделяет все больше внимания найму так называемых „добровольцев“ для участия в войне против Украины, среди которых оказываются наемники, заключенные и даже казачьи подразделения, пишет в своем отчете в понедельник, 19 сентября, американский Институт изучения войны (ISW). При этом решения об участии „добровольцев“ в войне Путин принимает без согласования с высшим военным командованием, что ухудшает отношения между президентом и руководством Минобороны РФ.

По данным ISW, повышенное внимание вербовке „добровольцев“ и работе с „марионеточными формированиями“ вместо ставки на пополнение резервов регулярных войск РФ за счет мобилизации Путин стал уделять после успехов в контрнаступлении ВСУ в Харьковской области. Но не согласовывал некоторые действия с командованием президент и до этого - на протяжении всего лета.

„Добровольцы“ показывают, насколько силен раскол в армии

Институт отмечает, что вербовка для участия в войне проходит как среди заключенных, так и в казачьих подразделениях и российских силовых ведомствах. Одновременно с этим происходит принудительная мобилизация мужчин на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины. Собранные таким методом армейские корпуса будут малоэффективны, считает ISW, а единственное, что их будет объединять - „совершенно неадекватный уровень армейских тренировок и подготовки к ведению боя“.

Формирование таких подразделений может усилить и без того сильное напряжение, неравенство и отсутствие сплоченности, которое наблюдают эксперты в войсках РФ. Так, по данным ISW, участники боевых действий не получают обещанные Минобороны РФ пособия, военнослужащие так называемых „ДНР“ и „ЛНР“ отказываются сражаться за территории друг друга, а в контролируемых чеченским руководством подразделениях существует заметная этническая дискриминация.